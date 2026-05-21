Remaja 15 tahun antara 295 individu disiasat kes penipuan $5j
Mereka yang berusia 15 hingga 76 tahun disyaki terlibat dalam lebih 750 kes penipuan sebagai penipu utama, pembantu pengubahan wang haram
May 21, 2026 | 5:17 PM
Seramai 191 lelaki dan 104 wanita sedang disiasat berkaitan dengan kes penipuan. - Foto ST
Seorang remaja berusia 15 tahun adalah antara 295 orang yang sedang disiasat kerana disyaki terlibat dalam penipuan bernilai lebih $5 juta, menyusuli operasi penguatkuasaan polis dua minggu lalu.
Kenyataan polis pada 21 Mei mendedahkan bahawa 191 lelaki dan 104 wanita, berusia 15 hingga 76 tahun, dipercayai terlibat dalam lebih 750 kes penipuan.
