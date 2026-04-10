Topic followed successfullyGo to BHku
Ruang solat sementara tampung 500 anggota jemaah akan dibina bertentangan Masjid Al-Istighfar
Ruang solat sementara tampung 500 anggota jemaah akan dibina bertentangan Masjid Al-Istighfar
Kemudahan dijangka siap pada suku keempat 2026 demi penuhi permintaan tinggi di kawasan Pasir Ris dan Changi
Apr 10, 2026 | 8:30 PM
Ruang solat sementara tampung 500 anggota jemaah akan dibina bertentangan Masjid Al-Istighfar
Ruang solat sementara itu, yang terletak bertentangan Masjid Al-Istighfar di Pasir Ris Walk (gambar), akan selesai dibina pada suku keempat 2026 dan akan terus digunakan sehingga masjid di Tampines North siap pada 2029. - Foto fail
Satu ruang solat sementara yang mampu menampung 500 anggota jemaah akan dibina bertentangan Masjid Al-Istighfar.
Ruang itu disediakan bagi memenuhi permintaan tinggi penduduk untuk lebih banyak ruang solat Jumaat di kawasan Pasir Ris dan perindustrian Changi.
Laporan berkaitan
