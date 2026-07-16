Pemerintah Singapura dan pihak industri disaran memperkenalkan skim baucar baharu yang diperluas bagi mendorong orang ramai berbelanja dalam sektor runcit serta makanan dan minuman (F&B) tempatan, dengan Laluan Sistem Transit Laju (RTS) Johor Bahru-Singapura bakal siap pada Januari 2027.

Langkah ini perlu diambil, selain sokongan dalam menawarkan barangan yang lebih kukuh, terutamanya dalam kategori dan di sekitar lokasi yang paling terkesan akibat tumpuan berbelanja yang lebih menjurus ke Johor Bahru.

Usulan ini merupakan salah satu daripada tiga perihal yang dikenal pasti Persekutuan Perniagaan Singapura (SBF), Persatuan Restoran Singapura (RAS) dan Persatuan Peruncit Singapura (SRA) dalam membantu perniagaan setempat menyesuaikan diri dan bersaing.

Ia diketengahkan menerusi satu hasil kajian bersama tiga pihak itu, yang dikeluarkan pada 16 Julai.

Kajian itu meneliti bagaimana Laluan RTS mampu mencorak semula perbelanjaan pengguna, aliran pelancongan serta daya saing perniagaan dalam sektor runcit serta F&B di Singapura.

Kajian tersebut turut menekankan bahawa pemerintah dan sektor perusahaan juga harus menggalakkan tempoh penginapan yang lebih lama dan perbelanjaan yang lebih tinggi di Singapura bagi pelancong yang menggunakan kemudahan RTS.

Ia mampu dihasilkan dengan memperkasa daya tarikan bernilai tinggi Singapura dari aspek pengalaman, acara serta penggunaan.

Di samping itu, mereka perlu menangani tekanan kos struktur dan menyokong model operasi serta perniagaan baharu bagi pengusaha runcit dan F&B, bagi membantu mereka menyesuaikan diri dan merebut peluang baharu dalam laluan Singapura-Johor yang lebih bersepadu.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Majlis akad nikah antara Faredz Ashim dengan Cik Nurashikin Husni Thamrin yang berlangsung pada 15 Januari di penjara disempurnakan oleh Ustaz Mohammed Nazim Rahuma Dulla.

Kadi kongsi pengalaman urus enam akad nikah banduan

Jul 16, 2026 | 6:30 PM
Lee Shin Nan pada 16 Julai menghadapi lima pertuduhan, termasuk masing-masing satu pertuduhan memandu dalam keadaan mabuk dan memandu kereta walaupun telah hilang kelayakan untuk memandu.

Lelaki yang dilarang memandu seumur hidup pada 2023 didakwa memandu mabuk lagi

Jul 16, 2026 | 8:18 PM
Minat terhadap filem klasik Melayu, seperti karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, menjadi ilham di sebalik video praperkahwinan pengantin baharu, Encik Muhammad Yusoff Mohd Rasid (kiri) dan Cik Tara Nizam Kamarraj.

Filem klasik P. Ramlee cetus idea pempengaruh S’pura, Yusoff Rashid, bikin video prakahwin

Jul 16, 2026 | 4:13 PM
Mangsa penipuan akan menerima mesej yang mengandungi infografik yang menggesa mereka menyemak kelayakan menerusi pautan palsu yang akan menyebabkan akaun Telegram mereka diambil alih.

Polis beri amaran tentang mesej penipuan baucar GST di Telegram 

Jul 16, 2026 | 7:45 PM
Menteri Pertahanan, Encik Chan Chun Sing (dua dari kanan), menyaksikan demonstrasi Teknologi Sistem Udara Berbilang Kawalan Kos Rendah (Locust) yang dikendalikan Agensi Sains dan Teknologi Pertahanan (DSTA) pada 16 Julai.

Chun Sing gesa Mindef, SAF terus berinovasi, tidak leka tangani ancaman baharu

Jul 16, 2026 | 7:43 PM
Anggota Tentera Udara Amerika Syarikat (USAF) menjalankan kerja penyelenggaraan ke atas pesawat pengebom B-1 Lancer di Pangkalan Tentera Udara Diraja (RAF) Fairford, barat daya England, dalam gambar fail bertarikh 10 Mac. Amerika Syarikat baru-baru ini meluluskan cadangan penjualan senjata bernilai AS$1.96 bilion kepada Arab Saudi serta pakej penyelenggaraan pesawat C-17 bernilai AS$484 juta kepada Kuwait, sebagai sebahagian usaha memperkukuh kerjasama pertahanan dengan negara-negara Teluk di tengah ketegangan keselamatan yang berterusan di Asia Barat.

AS lulus senjata AS$1.96 bilion kepada Riyadh, pakej AS$484 juta untuk Kuwait

Jul 16, 2026 | 4:27 PM
maklumat palsu, AI, kemahiran kritikal, literasi maklumat, PMET, tinjauan

Asah minda nilai AI: NLB, KPMG lancar inisiatif membaca buat warga S’pura

Jul 14, 2026 | 5:48 PM
*EMBARGO UNTIL 3PM* Profile of Siti Radziah Zainal Abidin, 45, a civilian contingent participant from NTUC, with her son Ari Wafiy Muhammad Mahfudz, 15, a National Cadet Corps participant in the Parade and Ceremony Uniformed Youth contingent, during the Parade & Ceremony media event at National Stadium on June 25, 2026. ST PHOTO: BRIAN TEO

Ibu dan anak latih kawad bersama untuk NDP 2026

Jun 26, 2026 | 10:12 PM
Pasangan suami isteri, Encik Ibnu Aliff Rahim dan Cik Nur Farhana Mohamad, mengusahakan perniagaan piza buatan tangan, Lyfs Bodega, dari rumah mereka di Woodlands.

Pengalaman hampir dua dekad jadi ‘ramuan’ piza buatan tangan

Jun 26, 2026 | 2:27 PM
Meskipun jumlah kes yang ditangani kekal stabil selama bertahun-tahun, namun kerumitan kes pekerja sosial telah meningkat.

Pekerja sosial kini tangani kes kian kompleks, rumit

Nov 14, 2025 | 12:24 PM

Ini termasuk menyokong penambahbaikan aset melalui insentif yang disasarkan dan memudahkan pengoptimuman rentas sempadan.

Ini beserta mengurangkan kekangan tenaga kerja jangka pendek melalui semakan semula dasar tenaga kerja asing, serta menggalakkan pendekatan penyewaan yang mampan dan mudah menyesuaikan diri.

Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) SBF, Encik Kok Ping Soon, berkata:

“Laluan RTS bakal mencorak semula cara pengguna menjelajah, membeli-belah dan menjamu selera di seluruh Singapura dan Johor Bahru.

“Ini mewujudkan peluang bagi perniagaan Singapura untuk menarik lebih ramai pelawat, namun ia juga meningkatkan tekanan persaingan, terutamanya bagi sektor runcit dan F&B kita.”

Beliau menambah, peralihan itu bersifat struktural, dan bukan berperingkat.

Pihak perniagaan mesti menyesuaikan diri dengan persaingan harga menerusi langkah memperkukuh tawaran, pengalaman dan daya penghasilan mereka, kongsinya.

Manakala bagi pihak industri dan pemerintah, beliau berkongsi bahawa mereka “harus bekerjasama untuk membantu peniaga bersaing dalam pasaran rentas sempadan yang lebih terhubung.”

Kajian itu juga menegaskan keperluan kerjasama lebih kukuh dalam kalangan persatuan perdagangan, pemilik premis, pihak berkepentingan pelancongan, dan agensi pemerintah.

Ini perlu demi memastikan pihak perniagaan dapat bertindak balas dengan lebih baik terhadap trend pengguna yang berubah-ubah serta peningkatan ketersambungan rentas sempadan.

Presiden RAS, Encik Benjamin Boh, berkata sektor perniagaan mesti diperkasa dengan ketangkasan tenaga kerja dan fleksibiliti operasi, bagi mendorong perbelanjaan daripada kedua-dua penduduk tempatan dan pelancong.

Presiden SRA, Encik Ernie Koh, pula berkata beliau menantikan langkah mitigasi atau meredakan kesan buruk daripada pemerintah dalam tempoh tiga hingga lima tahun akan datang, sementara peruncit beralih kepada perniagaan berasaskan pengalaman, dan pusat beli-belah pula menukar gabungan kedai sedia ada.

Kajian yang dijalankan pada Mac itu melibatkan tinjauan terhadap sekitar 1,700 responden di Singapura dan 400 responden di Johor.

Ia tidak mengambil kira penduduk Johor yang bekerja di Singapura bagi memastikan kajian tersebut hanya mencerminkan tingkah laku pelawat yang datang untuk tujuan riadah sahaja.

Kajian itu memanfaatkan pelbagai sumber data termasuk rekod transaksi lampau Mastercard, tinjauan pengguna, statistik pemerintah serta sesi rundingan bersama pihak perusahaan.

Laporan berkaitan
Presiden Tharman: Kejayaan S’pura, M’sia terletak pada kebergantungan satu sama lainJul 13, 2026 | 11:06 PM
Presiden Tharman: Hubungan S’pura-M’sia utuh kerana sentiasa fokus masa depan bersamaJul 13, 2026 | 1:16 PM
Woodlands Gateway bakal jadi hab pengangkutan bersepaduJul 12, 2026 | 5:56 PM
RTS LinkJohor Bahru