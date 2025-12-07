SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|
Singapura
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Premium

Semangat satukan jiran, anjur kelas agama percuma di rumah

Dua wanita kerjasama dengan MTFA dan Pergas realisasi impian perkasa ilmu ukhrawi untuk kaum Hawa, kanak-kanak
pergasASATIZAH SETEMPATPersatuan Dana Amanah Muslimin (MTFA)mtfaAMKBELAJAR AGAMAPersatuan Ulama dan Guru-Guru Agama islam Singapura (Pergas)rumah sewakeluarga memerlukan
Dec 7, 2025 | 5:30 AM
Lydia Susiyanti Sukarbi, Cik Patimah Baba,
Dua jiran tetangga, Cik Lydia Susiyanti Sukarbi (kiri) dan Cik Patimah Baba (kanan), sedia menyambut kehadiran kanak-kanak di estet perumahan Ang Mo Kio bagi kelas agama secara percuma setiap Rabu malam. - Foto BM oleh NUR DIYANA TAHA

Bermula dengan niat seorang ibu untuk memberikan kelas agama kepada anak-anaknya, dan seorang jiran yang berharap dapat memperkukuh ilmu agamanya, satu usaha kecil berkembang menjadi inisiatif akar umbi untuk menyatukan penduduk di Blok 224, Ang Mo Kio (AMK) Avenue 1.

Cik Lydia Susiyanti Sukarbi, 36 tahun, ibu enam anak antara usia dua dengan 16 tahun, pada awalnya hanya berhasrat mencari kelas agama bagi anak-anaknya sambil mendalami ilmu agamanya sendiri.

Namun, beliau tidak mahu menikmati manfaat itu sendirian dan ingin berkongsi peluang sama-sama menimba ilmu penuh nilai murni dengan jiran tetangga yang memerlukannya.

Laporan berkaitan
Badan Islam S’pura: Hayati nilai Islam dalam hubungan antara kaumNov 8, 2025 | 8:50 PM
Selebriti Haryani Othman ikuti program pengajian Pergas dalami agama IslamNov 29, 2025 | 5:30 AM
pergasASATIZAH SETEMPATPersatuan Dana Amanah Muslimin (MTFA)mtfaAMKBELAJAR AGAMAPersatuan Ulama dan Guru-Guru Agama islam Singapura (Pergas)rumah sewakeluarga memerlukan
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg