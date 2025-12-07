Bermula dengan niat seorang ibu untuk memberikan kelas agama kepada anak-anaknya, dan seorang jiran yang berharap dapat memperkukuh ilmu agamanya, satu usaha kecil berkembang menjadi inisiatif akar umbi untuk menyatukan penduduk di Blok 224, Ang Mo Kio (AMK) Avenue 1.
Cik Lydia Susiyanti Sukarbi, 36 tahun, ibu enam anak antara usia dua dengan 16 tahun, pada awalnya hanya berhasrat mencari kelas agama bagi anak-anaknya sambil mendalami ilmu agamanya sendiri.
Namun, beliau tidak mahu menikmati manfaat itu sendirian dan ingin berkongsi peluang sama-sama menimba ilmu penuh nilai murni dengan jiran tetangga yang memerlukannya.
