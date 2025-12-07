Asatizah yang dipadankan bagi penduduk di estet Ang Mo Kio, Ustazah Musyrifah Munirah Ismail (tengah) , berharap agar kelas ini berkembang menjadi sumber bimbingan berterusan di mana para wanita sendiri akan mengajar dan menyokong satu sama lain walaupun tanpa kehadiran beliau. - Foto BM oleh NUR DIYANA TAHA