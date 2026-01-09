Syarikat pengeluar makanan Switzerland, Nestle menarik balik beberapa kumpulan susu tepung bayi di beberapa negara Eropah pada 5 Januari dan kemudian melanjutkan arahan itu ke beberapa rantau lain. - AFP

Agensi Makanan Singapura (SFA) telah mengarahkan pemberhentian penjualan lima kumpulan susu tepung bayi Nestle sebagai langkah berjaga-jaga sementara ia memeriksa kehadiran toksin cereulide dalam produk itu.

Arahan itu akan berkuat kuasa sementara siasatan dijalankan, kata SFA dan Agensi Penyakit Berjangkit dalam satu kenyataan bersama pada lewat 8 Januari.

Pengguna yang telah membeli produk yang terjejas dinasihatkan supaya tidak memberinya kepada kanak-kanak, tambah kenyataan itu.

Mereka yang anaknya telah menggunakan produk tersebut dan tidak sihat harus segera mendapatkan nasihat perubatan.

Pengguna boleh menghubungi tempat pembelian mereka jika mereka mempunyai soalan tentang produk tersebut.

Sistem Amaran Pantas Suruhanjaya Eropah untuk Makanan telah mengeluarkan pemberitahuan tentang susu tepung bayi berkenaan pada 7 Januari dan Rangkaian Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan Antarabangsa melakukan perkara yang sama pada 8 Januari.

Produk yang terjejas semuanya dari Switzerland. Ia adalah:

- NAN HA 3 SupremePro 800g, Kumpulan 53030017C1

- NAN HA 2 SupremePro 800g, Kumpulan 51420017C4

- NAN HA 1 SupremePro 800g, Kumpulan 51460017C2

- NAN HA 1 SupremePro 800g, Kumpulan 51470017C1

- NAN HA 3 SupremePro 32g, Kumpulan 53030017B1

Cereulide ialah sejenis toksin yang dihasilkan oleh beberapa jenis bakteria Bacillus cereus, yang boleh menyebabkan simptom seperti loya, muntah, kekejangan perut dan cirit-birit, kata kenyataan itu.

Ia menambah: “Simptom-simptom tersebut, yang biasanya muncul antara 30 minit dengan enam jam dari pengambilan makanan yang terjejas, biasanya akan hilang dalam masa 24 jam.

“Golongan yang terdedah seperti bayi dan orang yang mengalami imunokompromi berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi.”

Tiada piawaian antarabangsa mengenai tahap yang boleh diterima untuk toksin cereulide dalam susu tepung bayi dan makanan lain.

Setakat ini, tiada kes penyakit yang disahkan berkaitan dengan penggunaan susu tepung bayi Nestle yang terjejas di Singapura, kata kenyataan itu.

“Agensi Penyakit Berjangkit sedang bekerjasama rapat dengan SFA dan sedang menjalankan pengawasan bersama-sama hospital untuk memantau potensi kes keracunan cereulide pada kanak-kanak,” tambahnya.

Nestle pada 5 Januari berkata ia mengeluarkan penarikan balik kumpulan susu tepung bayi di beberapa negara Eropah, termasuk Perancis, Jerman, Austria, Denmark, Italy dan Sweden.