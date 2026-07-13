Kementerian Pendidikan (MOE) dan tiga Jawatankuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Ibunda (MTLLPC) akan menganjurkan Simposium Bahasa Ibunda (MTLS) 2026 pada 1 Ogos.

Simposium itu bakal diadakan di Singapore Expo Dewan 2B, buat julung-julung kalinya, kata MOE dalam satu kenyataan yang dikeluarkan pada 13 Julai.

Bertemakan ‘Taman Teroka yang Menyeronokkan’, MTLS ke-14 itu melambangkan persekitaran pembelajaran yang ceria dan penuh kegembiraan bagi kanak-kanak untuk mempelajari serta menghargai bahasa ibunda mereka.

Melalui penceritaan, lakonan watak, dan ekspresi kreatif, peserta muda boleh menerokai pelbagai cara yang menyeronokkan dan kreatif untuk mempelajari serta menggunakan bahasa ibunda mereka dalam kehidupan seharian bersama empat maskot.

Maskot itu ialah Xiao Tao, bunga yang suka bekerjasama; Sani, pengembara yang berkeyakinan; Kavin, pakar taman yang kreatif; dan Peppy, lebah yang penyayang.

Di samping itu, peserta dan ibu bapa boleh menjangkakan sebanyak 41 reruai pameran dan 42 sesi perkongsian serta bengkel interaktif, yang menampilkan cara menggalakkan literasi dan penghargaan bahasa ibunda, kesemuanya dikendalikan oleh ahli akademik, pendidik, pakar kurikulum dan personaliti media.

Antara bengkel yang diadakan bakal dikendalikan usahawan selebriti dan penyokong awal pendidikan kanak-kanak, Encik Syah Ibrahim.

Beliau akan berkongsi tentang bagaimana detik-detik bermain dalam kehidupan seharian boleh diubah menjadi pengalaman Bahasa Melayu yang bermutu.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Apartmen Penjagaan Masyarakat (CCA) dilengkapi dengan kemudahan mesra warga emas, seperti bilik air mesra kerusi roda serta perkhidmatan kesihatan dan masyarakat yang lain.

Kelayakan umur pemohon apartmen penjagaan masyarakat diturunkan kepada 55 tahun

Jul 13, 2026 | 7:15 PM
Presiden Tharman Shanmugaratnam (kanan) mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dalam Lawatan Negara pertama Tuan Presiden ke Malaysia dari 12 hingga 15 Julai.

Presiden Tharman temui Anwar dalam lawatan negara pertama ke M’sia

Jul 13, 2026 | 7:02 PM
Ahmad Yusuf Ahmad Bahrain, enam tahun, muncul juara Kejohanan Beyblade G1 Singapura bagi kategori ‘Regular’ dan kemudian merangkul gelaran juara Piala Asia Tenggara (SEA Cup) G1 Regular pada 11 dan 12 Julai lalu.

Kanak-kanak S’pura, 6 tahun, muncul juara Beyblade Asia Tenggara

Jul 13, 2026 | 6:21 PM
Bekas pemenang pingat gangsa Kejohanan Ski Air Sedunia bagi Orang Cacat, Encik Dasuki Johari, kini menjual lukisan potret di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur.

Selepas 30 tahun ‘menghilang’, bekas atlet istimewa ski air S’pura kini pelukis jalanan di KL

Jul 13, 2026 | 6:29 PM
Iraq, Syria dan Amerika Syarikat merancang menghidupkan semula saluran paip Kirkuk-Baniyas bagi mewujudkan laluan eksport minyak alternatif ke Laut Mediterranean serta mengurangkan kebergantungan Iraq kepada Selat Hormuz.

AS, Iraq dan Syria bakal lancar semula saluran paip Mediterranean pintas Selat Hormuz

Jul 13, 2026 | 4:30 PM
Piala Dunia, Gianni Infantino, Fifa

Infantino alu-alu format Piala Dunia 64 pasukan; dinilai selepas 2026

Jul 13, 2026 | 2:21 PM
Presiden Tharman Shanmugaratnam akan membuat Lawatan Negara ke Malaysia dari 12 hingga 15 Julai. Ini merupakan lawatan negara pertama Tuan Presiden ke Malaysia.

Presiden Tharman buat lawatan negara pertama ke M’sia

Jul 12, 2026 | 10:00 AM
Pasukan Institusi Raffles (RI), yang dianggotai (barisan belakang, dari kiri) Andi’ Syafiah Andi’ Khalid, Siti Maisara Muhammad Rashik, Kelly Michelle Wang, (barisan depan, dari kiri) Marsha Shakirah Muchamed Sha’ari dan Ariana Atiqah Ramdzan, menjuarai pertandingan sulung, ‘Piala Podcast’, anjuran bersama Berita Harian (BH) dan Institut Millennia (MI) pada 4 Julai.

RI kupas cabaran lestari jati diri bahasa Melayu dalam era digital

Jul 13, 2026 | 5:30 AM
wakaf Kassim, rayuan waris, tuntutan harta

Kes tuntutan dana lebih $10j wakaf Kassim: Waris harap hak dapat diperjuangkan

Jun 19, 2026 | 4:55 PM
Klang, Selangor, motosikal, kes motosikal dirempuh

Hukuman lebih tegas didesak susulan kes penunggang motosikal maut dirempuh pemandu mabuk di Selangor

Mar 30, 2026 | 5:47 PM

Pakar kurikulum dan guru daripada MOE juga akan berkongsi tentang kurikulum bahasa ibunda, dan bagaimana sumber digital boleh menyokong pembelajaran di rumah, serta strategi praktikal untuk ibu bapa dalam membesarkan anak dwibahasa yang berkeyakinan.

Bagi sesi perkongsian, antara penceramahnya ialah pelakon, Izyan Mellyna; Penolong Pengarah Unit Bahasa Melayu, Bahagian Perancangan dan Pembangunan Kurikulum 1 (Cawangan Bahasa Ibunda), Cik Nur’Hanim Mohamed; Pegawai Pembangunan Sumber Kurikulum Unit Bahasa Melayu, Bahagian Perancangan dan Pembangunan Kurikulum 1 (Cawangan Bahasa Ibunda), Cik Mas Rafidah Mohamed Ali.

Penceramah lain termasuk Penyelaras Bahasa Melayu Sekolah Anglo-Chinese (Junior), Cik Siti Nurashikin Ajmain; guru Bahasa Melayu Sekolah Anglo-Chinese (Junior), Cik Fauziah Abdullah; dan Pustakawan (Bahasa Melayu) Perancangan Koleksi dan Pembangunan Lembaga Perpustakaan Negara (NLB), Encik Muhammed Shahril Shaik Abdullah.

Mereka yang berminat menyertai sesi perkongsian dan bengkel boleh mendaftar menerusi laman web www.mtls.edu.sg mulai 13 Julai.

Ibu bapa yang ingin mendapatkan kemas kini mengenai acara tersebut, boleh mengikuti MTLS 2026 di Facebook, Instagram dan LinkedIn.

Laporan berkaitan
Desmond: Budaya saingan akademik perlu diubahJun 27, 2026 | 8:33 PM
Syed Harun: Kewartawanan wadah perkukuh bahasa Melayu, bangun belia celik mediaJun 3, 2026 | 7:17 PM
moesimposiumBahasa IbundaSingapore Expo