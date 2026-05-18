Skim pertama S’pura iktiraf penguji sistem AI dilancar
Bantu firma uji daya tahan sistem produk AI, kenal pasti kelemahan sebelum pelaksanaan
May 18, 2026 | 4:25 PM
Satu skim baru untuk mengiktiraf syarikat penguji sistem kecerdasan buatan (AI), dikatakan yang pertama di Asia, akan dilancarkan di Singapura menjelang suku ketiga 2026.
Program Pentauliahan Penguji AI (AI TAP), oleh badan tidak meraih keuntungan, Yayasan Pengesahan AI, akan membantu syarikat mengupah penguji luar menguji daya tahan sistem produk AI mereka dan mengenal pasti kelemahan sebelum pelaksanaan.
