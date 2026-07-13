Menteri Kanan, Encik Lee Hsien Loong, akan melawat Brunei Darussalam dari 14 hingga 17 Julai sebagai wakil pemerintah Singapura ke sambutan ulang tahun ke-80 Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah.

Encik Lee akan diiringi isterinya, Cik Ho Ching, dan Menteri Negara (Ehwal Dalam Negeri merangkap Pembangunan Sosial dan Keluarga), Encik Goh Pei Ming, kata Pejabat Perdana Menteri (PMO) dalam satu kenyataan pada 13 Julai.

Dalam surat ucapan tahniah kepada Sultan Hassanal Bolkiah, Encik Lee berkata mantan Perdana Menteri Singapura, Encik Lee Kuan Yew, amat menghargai hubungannya dengan Sultan Omar Ali Saifuddien, ayah Sultan Hassanal Bolkiah.

Kedua-dua pemimpin telah meletakkan asas bagi “persahabatan yang istimewa dan dipercayai” antara kedua-dua negara, tambahnya.

“Saya berbesar hati kerana generasi pemimpin kedua-dua belah pihak menghargai sepenuhnya kepentingan hubungan penting kita dan komited untuk mengembangkannya pada masa hadapan,” jelas Encik Lee.

Sebagai sebahagian daripada sambutan rasmi, Encik Lee akan menghadiri Perbarisan Kawalan Kehormatan Diraja dan Istiadat Penganugerahan Darjah Kebesaran pada 15 Julai serta Jamuan Diraja pada 16 Julai.

Semasa lawatannya, Encik Lee juga akan bertemu Sultan Hassanal Bolkiah dan ahli Keluarga Diraja yang lain.

Beliau juga akan bertemu dengan pelbagai Menteri Brunei dan kakitangan Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) yang sedang menjalani latihan di Brunei.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
perancis, sepanyol bola sepak, perlawanan bola sepak, rekod pertembungan bola sepak

Perancis lawan Sepanyol: Imbau 5 pertemuan terhebat dua gergasi Eropah

Jul 13, 2026 | 6:54 PM
Majlis Bandaran Tanjong Pagar berkata sarang itu telah dihapuskan dan kawasan Redhill Lane kini selamat dilalui orang ramai.

Empat dibawa ke hospital selepas diserang tebuan di Redhill, sarang dihapus

Jul 13, 2026 | 6:32 PM
Mantan Amir Qatar, Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani, bertemu Perdana Menteri ketika itu, Encik Lee Hsien Loong, semasa lawatannya ke Singapura pada 2005.

Presiden Tharman, PM Wong ucap takziah atas pemergian mantan Amir Qatar

Jul 13, 2026 | 7:44 PM
Apartmen Penjagaan Masyarakat (CCA) dilengkapi dengan kemudahan mesra warga emas, seperti bilik air mesra kerusi roda serta perkhidmatan kesihatan dan masyarakat yang lain.

Kelayakan umur pemohon apartmen penjagaan masyarakat diturunkan kepada 55 tahun

Jul 13, 2026 | 7:15 PM
Mangobossku tekad teruskan perniagaan dandanan kucing meskipun berdepan kritikan.

Mangobossku teruskan khidmat dandanan kucing, bakal tingkat kemahiran diri

Jul 13, 2026 | 7:14 PM
Naib Ketua Wanita Umno Johor, Datuk Norshida Ibrahim.

Wanita Umno Johor: 48 kerusi bukti rakyat pilih kestabilan

Jul 13, 2026 | 6:24 PM
DAP, PRN Johor,

DAP akur keputusan mengecewakan PRN Johor, ikrar bangkit perbaiki kelemahan

Jul 13, 2026 | 4:21 PM
filem romantik komedi, perfileman Melayu, genre filem

Rindu era gelak santai filem komedi romantik Melayu

Jul 13, 2026 | 5:30 AM
Kawasan berhampiran The Kallang, Kallang Wave Mall dan Lapangan Terbang Kallang lama akan dikepung pada 13 dan 14 Julai untuk latihan ketenteraan, dengan orang ramai dinasihatkan agar mengelak kawasan tersebut.

Kawasan berhampiran Stadium Negara akan ditutup pada 13-14 Julai bagi latihan SAF

Jul 12, 2026 | 7:54 PM
Pasukan Institusi Raffles (RI), yang dianggotai (barisan belakang, dari kiri) Andi’ Syafiah Andi’ Khalid, Siti Maisara Muhammad Rashik, Kelly Michelle Wang, (barisan depan, dari kiri) Marsha Shakirah Muchamed Sha’ari dan Ariana Atiqah Ramdzan, menjuarai pertandingan sulung, ‘Piala Podcast’, anjuran bersama Berita Harian (BH) dan Institut Millennia (MI) pada 4 Julai.

RI kupas cabaran lestari jati diri bahasa Melayu dalam era digital

Jul 13, 2026 | 5:30 AM

Presiden Tharman Shanmugaratnam, Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, dan Menteri Kanan Emeritus, Encik Goh Chok Tong turut menulis surat tahniah, kepada Sultan Hassanal Bolkiah.

Dalam suratnya, Tuan Presiden memuji kepimpinan Sultan Hassanal Bolkiah yang bijaksana dan berpandangan jauh, yang telah membolehkan Brunei menikmati keamanan, kestabilan dan kemajuan selama beberapa dekad.

Beliau juga memuji visi Sultan Hassanal Bolkiah yang bernas untuk pemodenan dan pembangunan Brunei yang telah meningkatkan kehidupan generasi rakyat Brunei.

“Baginda juga telah memainkan peranan penting dalam memupuk hubungan istimewa dan berkekalan antara kedua-dua negara kita.

“Saya telah berpeluang berinteraksi dengan Baginda beberapa kali sejak awal saya berada dalam politik dan pemerintah, dan secara peribadi menyaksikan bagaimana Singapura dan Brunei telah mengekalkan hubungan yang stabil, saling menghormati dan mendalam di bawah kepimpinan Baginda,” tambahnya.

Dalam suratnya, Encik Wong pula berkata sejak kemerdekaan Brunei pada 1984, Sultan Hassanal Bolkiah telah mengemudi negara dengan tangkas melalui cabaran luar biasa dalam dunia yang pantas berubah.

Sama seperti Singapura, Encik Wong berkata Brunei adalah sebuah negara kecil yang mesti berdiri di atas kakinya sendiri dan kekal terbuka kepada seluruh dunia.

Encik Wong juga memuji Sultan Hassanal Bolkiah atas sokongan padu Baginda selama ini, yang telah membolehkan “hubungan istimewa yang dikongsi oleh kedua-dua negara” bertahan mengharungi segala ujian masa.

“Kerjasama pertahanan dan kewangan dua hala kita yang kukuh telah menjadi asas kepada hubungan kita yang kukuh.

“Saya gembira kerana kita memperingati ulang tahun ke-50 hubungan pertahanan pada 2026 dan ulang tahun ke-60 Perjanjian Pertukaran Mata Wang pada 2027.

“Saya yakin kerjasama kita, berdasarkan kepercayaan dan rasa hormat bersama, akan terus kukuh pada tahun-tahun akan datang dan membawa lebih banyak peluang untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat kita,” kata Encik Wong.

Laporan berkaitan
Hubungan pertahanan S’pura-Brunei diperkukuh sempena 50 tahun kerjasamaApr 30, 2026 | 7:43 AM
S’pura, Brunei bincang cara perkukuh kerjasama pertahanan maritimApr 15, 2026 | 6:12 PM
Lee Hsien LoongLawrence WongTHARMAN SHANMUGARATNAM