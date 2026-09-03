Lebih banyak majikan di Singapura merancang membekukan gaji atau memberikan kenaikan lebih kecil pada 2027 berbanding 2026, berikutan peningkatan kos tenaga kerja dan keadaan perniagaan yang terus tidak menentu.

Menurut tinjauan baharu Persekutuan Majikan Kebangsaan Singapura (Snef), 51 peratus daripada 320 majikan merancang membekukan atau mengawal kenaikan gaji pada 2027, meningkat daripada 48 peratus pada 2026.

Sebanyak 49 peratus merancang menaikkan gaji pada 2027, turun daripada 51 peratus pada 2026.

“Ini menunjukkan majikan terus berhati-hati mengenai jangkaan gaji, khususnya dalam kalangan majikan syarikat kecil dan sederhana (SME),” kata Snef pada 3 September.

Tinjauan itu turut mendapati 86 peratus majikan yang mempunyai pekerja berpendapatan rendah kekal berhasrat memberikan kenaikan gaji tetap pada 2027, berbanding 96 peratus pada 2026. Baki 14 peratus merancang membekukan gaji.

Pada 2026, sebanyak 54 peratus majikan tidak merancang menambah pekerja, manakala 40 peratus merancang berbuat demikian.

Baki 6 peratus majikan merancang mengurangkan jumlah pekerja, berbanding 8 peratus pada 2025.

Pada 2026, peningkatan kos tenaga kerja kekal sebagai cabaran utama bagi kebanyakan majikan (83 peratus), meneruskan trend 2025 yang mencatat 79 peratus.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Menteri di Pejabat Perdana Menteri, Cik Indranee Rajah, berkata pada 2 September bahawa masih belum ada tarikh mula bagi skim yang baharu itu.

Indranee: Skim cuti penjagaan anak baharu akan ambil masa untuk dilaksana

Sep 3, 2026 | 3:44 PM
kebakaran flat, lelaki maut, jiran kenang

Lelaki 68 tahun maut selepas flat di Lorong Lew Lian terbakar, dikenang sebagai jiran peramah meski tinggal bersendirian

Sep 2, 2026 | 8:05 PM
teater kanak-kanak

Teater bina empati dan emosi anak

Sep 3, 2026 | 5:30 AM
Ketua jurulatih, Tanjong Pagar United, Miquel Llado (bertopi) ingin membentuk sebuah skuad yang dahagakan kemenangan dan bersedia berjuang bersama di padang.

Miki Llado hasrat suntik ‘perisa Sepanyol’ buat Tanjong Pagar United

Sep 2, 2026 | 3:02 PM
Mulai 1 September, memelihara kucing peliharaan tanpa lesen akan menjadi satu kesalahan.

Lebih 111,000 kucing peliharaan dapat lesen sejak aturan baharu

Aug 31, 2026 | 4:50 PM
pembangunan tanah Singapura, pulau Singapura, perancangan masa depan Singapura

Projek tambak perlu imbangi pelbagai kepentingan negara, libatkan rakyat

Aug 30, 2026 | 5:30 AM
Robot, ‘Olly’, stesen MRT

Robot ‘Olly’ di stesen MRT sedia jawab pertanyaan penumpang mulai 31 Ogos

Aug 20, 2026 | 5:20 PM
Lebih separuh gerai di bazar Ramadan sudah dapat penyewa

Lebih separuh gerai di bazar Ramadan sudah dapat penyewa

Apr 22, 2018 | 5:30 AM
KENANGAN TERINDAH DAN TERAKHIR: Aman Shah (berdiri di kanan) menghadiri majlis pertunangan anak bongsunya daripada perkahwinan kedua, Afrah Athasha pada 3 September lalu. Bersamanya adalah bekas isterinya, Farah Diba Abdul Aziz, serta dua lagi anak mereka. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Aman Shah dikenang sebagai rajin, berjiwa besar

Sep 16, 2022 | 5:30 AM
MOU sokong kakitangan SP Group tingkat kemahiran

MOU sokong kakitangan SP Group tingkat kemahiran

Jul 16, 2022 | 5:30 AM

Lebih banyak syarikat (30 peratus) turut bimbang mengenai kos yang semakin tinggi untuk mempertingkatkan kemahiran semasa dan mempelajari kemahiran baharu bagi memenuhi keperluan perniagaan dan teknologi, berbanding 23 peratus pada 2025.

Pada masa sama, 48 peratus majikan mahu mengutamakan penerokaan, penggunaan dan peningkatan kecerdasan buatan (AI) di tempat kerja pada 2027, berbanding 39 peratus pada 2026.

Naib Presiden Majlis Snef, Encik Kuah Boon Wee, berkata banyak majikan terus melabur dalam keupayaan tenaga kerja, reka bentuk semula pekerjaan dan penggunaan AI untuk meningkatkan produktiviti dan daya saing.

“Bagaimanapun, pasaran buruh yang ketat semakin reda berbanding setahun lalu apabila semakin kurang syarikat melaporkan kesukaran menarik dan mengekalkan karyawan, pengurus, eksekutif dan teknisyen (PMET), serta kekurangan bakat tempatan berkemahiran tinggi dalam tempoh 12 bulan akan datang,” kata Snef.

Walaupun persaingan tidak lagi sehebat setahun lalu, persekutuan itu berkata usaha menarik bakat yang sesuai kekal menjadi keutamaan sumber manusia bagi 59 peratus majikan.

Snef berkata keadaan perniagaan bertambah baik sedikit apabila hanya 63 peratus majikan menjangkakan keadaan tidak menentu pada 2027, berbanding 72 peratus pada 2026.

Namun, unjuran perniagaan kekal tidak seragam.

Sektor yang bergantung pada pasaran luar mendapat manfaat daripada permintaan luar dan teknologi yang lebih kukuh, manakala perdagangan runcit serta perkhidmatan makanan dan minuman menghadapi permintaan pengguna yang lebih lemah dan peningkatan kos operasi.

“Perbezaan ini menunjukkan ekonomi Singapura semakin berbentuk K, apabila sektor yang menggajikan lebih ramai pekerja bergaji rendah dan lebih bergantung pada permintaan tempatan, menghadapi tekanan kos perniagaan dan tenaga kerja yang lebih besar, meskipun ekonomi keseluruhannya bertambah baik,” tambah Snef.

Tinjauan tahunan itu dijalankan dari Jun hingga Ogos 2026, melibatkan 320 firma yang menggajikan hampir 160,000 pekerja merentasi 20 industri.

Laporan berkaitan
Tinjauan Snef bagi gaji, pekerjaan 2026/2027Sep 3, 2026 | 5:53 PM
Majikan digesa manfaat teknologi, rombak aliran kerja bagi laksana cuti terkini anakAug 28, 2026 | 5:45 PM
Wan Rizal: Model gaji progresif seiring asah kemahiran pekerja sektor haiwan perosakJul 17, 2026 | 2:45 PM
S’pura rancang ‘jambatan kerjaya’ sedia pekerja hadapi kesan AIMay 13, 2026 | 8:17 PM
NTUC bakal bentang rancangan hadapi AI, MOE semak isu buli di ParlimenMay 4, 2026 | 7:20 PM
gajipekerjaPersekutuan Majikan Nasional SingapurasneftinjauanRamalansyarikat kecil dan sederhanaSMEPMETkecerdasan buatan (AI)industrimajikan