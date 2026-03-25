DPM Gan: S’pura akan kekal pada prinsip dagang berdasar peraturan
S'pura, Amerika masih rundingkan perjanjian dagangan yang lebih baik
Mar 25, 2026 | 1:43 PM
Timbalan Perdana Menteri, Encik Gan Kim Yong, berkata Jerman, seperti Singapura, adalah sebuah hab ekonomi kerana ia pusat utama dalam pasaran Eropah serta pintu masuk ke Eropah Timur dan Barat. - Foto ST
Amalan dan keputusan perdagangan Singapura berteraskan prinsip berasaskan peraturan, dan negara ini akan terus mempertahankannya sungguhpun jika terpaksa menanggung kerugian jangka pendek, ujar Timbalan Perdana Menteri, Encik Gan Kim Yong.
“Singapura sentiasa mengamalkan sikap bahawa pendekatan dan keputusan kami adalah berdasarkan prinsip,” kata Encik Gan.
“Ini penting bagi kami sebagai hab ekonomi. Kami perlu menjadi rakan kongsi yang dipercayai... tiada siapa yang akan menghantar barangan mereka melalui Singapura jika mereka tidak mempercayai kami,” tambah Encik Gan, menjelang lawatan rasmi ke Jerman dari 25 hingga 28 Mac.
DPM Gan: S’pura mungkin tertakluk kepada tarif baru 15% ASFeb 22, 2026 | 1:06 PM
DPM Gan: Status S’pura sebagai hab penerbangan unggul dijangka pacu pertumbuhan ekonomi negaraFeb 2, 2026 | 8:17 PM
Jawatankuasa semakan ekon S’pura bentang 7 saranan kekalkan pertumbuhan, jamin pekerjaanJan 30, 2026 | 3:36 PM
DPM Gan: S’pura perlu sedia hadapi perubahan kerja, niaga dipacu AI Jan 30, 2026 | 4:14 PM
Micron labur $30.5b di S’pura pacu cip Nand, didorong permintaan mendadak AIJan 27, 2026 | 3:26 PM