S’pura, Australia jamin aliran LNG dan diesel, perkukuh kerjasama strategik
Kededua negara orak langkah proaktif hadapi ketidaktentuan rantaian bekalan sejagat akibat konflik Timur Tengah
Apr 10, 2026 | 6:22 PM
Singapura dan Australia berikrar memastikan barangan penting, termasuk gas asli cecair (LNG) dan produk petroleum bertapis, terus mengalir antara kededua negara.
Usaha melaksanakan persetujuan tersebut melalui perjanjian sah sedang dipercepatkan, kata Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, dalam sidang media bersama rakan sejawatnya dari Australia, Encik Anthony Albanese, di Istana pada 10 April.
