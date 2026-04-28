S’pura duduki tempat ketiga dalam kalangan 182 negara cegah rasuah
Kedudukan, markah ini kekal sama seperti tahun 2024, terbaik di Asia Pasifik
Apr 28, 2026 | 5:08 PM
Menurut laporan tahunan Biro Siasatan Amalan Rasuah (CPIB) bagi tahun 2025, terdapat peningkatan dalam kepercayaan dan keyakinan masyarakat Singapura terhadap usaha mencegah rasuah. Singapura juga mengekalkan kedudukan yang baik dalam pencegahan rasuah di peringkat antarabangsa, tambah CPIB. - Foto ZB
Singapura menduduki tangga ketiga dalam mencegah rasuah dalam kalangan 182 negara, menurut Indeks Persepsi Rasuah 2025 (TI-CPI) oleh Transparency International.
Kedudukan dan markah ini kekal sama seperti tahun 2024, menjadikannya negara terbaik di Asia-Pasifik.
Laporan berkaitan
Kadar kes rasuah di S’pura capai paras terendah dalam lima tahunApr 28, 2026 | 4:20 PM
Ong Beng Seng didenda $30,000 dalam kes libatkan IswaranAug 15, 2025 | 6:21 PM