Kadar kes rasuah di S’pura capai paras terendah sejak 2010
Jumlah kes libatkan sektor awam yang disiasat kekal rendah; hanya satu kes disiasat pada 2025
Apr 28, 2026 | 4:20 PM
Berdasarkan laporan tahunan 2025, jumlah laporan berkaitan dengan kes rasuah yang diterima oleh Biro Siasatan Amalan Rasuah (CPIB) merosot sebanyak 10 peratus, iaitu daripada 177 laporan pada 2024 kepada 160 pada 2025.
Jumlah laporan berkaitan dengan kes rasuah di Singapura jatuh ke paras paling rendah sejak 2010, meneruskan trend merosot buat sekurang-kurangnya lima tahun berturut-turut.
Berdasarkan laporan tahunan 2025 yang dikeluarkan pada 28 April, jumlah laporan berkaitan dengan kes rasuah yang diterima oleh Biro Siasatan Amalan Rasuah (CPIB) merosot sebanyak 10 peratus, iaitu daripada 177 laporan pada 2024 kepada 160 pada 2025.
