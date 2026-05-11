S’pura hargai bantuan Indonesia
May 11, 2026 | 8:49 PM
Pasukan penyelamat melaksanakan operasi mereka di Gunung Berapi Dukono selepas gunung itu meletus pada 8 Mei. - Foto EPA
Singapura merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pemerintah Indonesia dan pasukan mencari dan menyelamat, yang menyelaraskan operasi sukar menyelamatkan mangsa bagi operasi letusan Gunung Berapi Dukono, Indonesia.
Menulis melalui hantaran Facebook beliau pada 11 Mei, Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan, menyatakan rasa terhutang budi yang mendalam kepada pemerintah Indonesia, pihak berkuasa, serta lebih 150 kakitangan pasukan mencari dan menyelamat.
