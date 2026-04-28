S’pura kaji potensi guna tenaga geoterma
EMA: Kemajuan teknologi geoterma sejagat buka peluang baru manfaatkan haba bawah permukaan bumi bagi jana kuasa
Apr 28, 2026 | 7:11 PM
Pasukan penyelidik melaporkan penemuan suhu tinggi di kawasan bawah tanah Sembawang yang menunjukkan potensi bagi penjanaan elektrik. - Foto fail
Usaha untuk meneroka potensi haba bumi sebagai sumber tenaga kini semakin rancak, dengan Singapura bakal menjalankan kajian kebolehlaksanaan menggunakan sistem tenaga geoterma di negara ini.
Langkah itu diambil dalam usaha Singapura meneroka pelbagai pilihan untuk mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor tenaganya, seperti penggunaan hidrogen serta teknologi penangkapan karbon.
