S’pura lancar program $37.9j bantu penuaan sihat dengan teknologi
S’pura lancar program $37.9j bantu penuaan sihat dengan teknologi
Mar 29, 2026 | 1:53 PM
S’pura lancar program $37.9j bantu penuaan sihat dengan teknologi
Menteri Kesihatan, Encik Ong Ye Kung, melawat reruai pameran semasa Hari Tulang dan Otot (Muskuloskeletal) NHG Health di Hospital Woodlands pada 28 Mac. - Foto ST
Alat kecerdasan buatan (AI) yang boleh meramal risiko patah tulang dalam beberapa saat serta alat deria yang boleh dipakai untuk menilai risiko jatuh adalah antara huraian yang sedang dibangunkan menerusi program baru bernilai $37.9 juta yang bertujuan menyokong penuaan sihat rakyat Singapura melalui teknologi.
Kesihatan sistem muskuloskeletal atau tulang dan otot serta daya bergerak adalah antara tiga bidang tumpuan di bawah program Teknologi Kesihatan Masa Hadapan 2 (FHT2) itu.
