S’pura sekat akses enam laman web tidak sahih berpotensi niat jahat
Apr 23, 2026 | 4:00 PM
Pemerintah telah mengenal pasti dan menyekat enam laman web asing yang tidak sahih, dipercayai digunakan untuk melancarkan kempen maklumat berniat jahat (HIC) terhadap Singapura.
Dalam kenyataan bersama pada 23 April, Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MHA) dan Penguasa Pembangunan Infokom Media (IMDA) menjelaskan bahawa laman-laman web ini menyamar sebagai laman web Singapura.
