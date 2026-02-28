Pokok-pokok besar di hadapan Blok 321 Tampines Street 33 yang dirakam pada 25 Februari 2026. - Foto ST

Satu usaha pengurusan reriang (cicada) yang dianggap sebagai “paling menyeluruh” di negara ini, akan bermula di Tampines Changkat pada Mac untuk menangani isu serangga yang memasuki rumah.

Pejabat Tampines Changkat itu berkata dalam kenyataan pada 26 Feb bahawa inisiatif lima bulan itu akan menguji strategi baru dan selamat untuk menangani reriang, yang muncul secara bermusim dalam kawanan sehingga menggusarkan penduduk.

Huraian disarankan termasuk meletakkan tikar untuk menutup tanah berhampiran pokok dan membalut batang pokok dengan kerajang untuk mengganggu kitaran hidup reriang, menurut kenyataan tersebut.

Tiada butiran lanjut mengenai langkah-langkah itu diberikan, walaupun satu pertemuan penduduk mengenai isu itu dijangka diadakan pada 1 Mac.

Reriang, yang dikenali sebagai salah satu serangga paling bising di dunia, biasanya tinggal di kawasan dengan pokok matang dan memakan sapnya.

Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, ia telah membuat kemunculan luar biasa di kawasan Tampines Changkat, dengan penduduk melaporkan kehadiran reriang yang semakin meningkat di dalam dan berhampiran rumah mereka sejak 2022.

Penduduk mengatakan reriang biasanya muncul dalam kawanan dalam kumpulan 10 ekor, semasa bulan-bulan panas mulai Mac dengan populasi mereka akhirnya menurun selepas tiga hingga empat bulan.

Apabila malam menjelang semasa bulan-bulan itu, penduduk berkata serangga itu – kira-kira saiz dua syiling 50 sen – akan berdesing mengelilingi lampu, melompat ke sana sini di ruang umum dan flat.

Apabila The Straits Times melawat Blok 321 dan 322 Tampines Street 33, di mana kawanan reriang sebelum ini dilaporkan, pada 25 Feb, bunyi serangga yang samar-samar dapat didengari, tetapi ia kekal tidak kelihatan.

Sembilan daripada 10 isi rumah yang ditemu bual berkata mereka telah menyedari kehadiran serangga itu sejak 2022, dan bahawa bilangannya nampaknya meningkat setiap tahun.

Kebanyakan mereka juga merasakan populasi perlu dikawal, kerana bunyi bising, serta kawanan besar serangga di koridor dan rumah mereka, telah mengganggu rutin harian mereka.

Penduduk Carlos Kennerley, 58, berkata: “Anda akan mendengar orang menjerit di dalam lif kerana riang-riang masuk ke dalam lif.

“Tiada kelegaan sama sekali... Mereka berada di merata tempat.”

Pengurus operasi itu, yang telah tinggal di flat tingkat enamnya selama lebih dari dua dekad, teringat bagaimana riang-riang akan berulang kali terbang dan menghempas tingkap dan pintu, menjadikannya mustahil bagi keluarganya untuk membiarkannya terbuka semasa bulan-bulan serangga itu aktif.

Bunyi desingan yang berterusan dari riang-riang telah mendorong Encik Kennerley untuk memindahkan kelas gongfu yang dajarnya ke dewan acara berdekatan.

Inisiatif yang akan datang di Tampines Changkat itu akan diketuai oleh Anggota Parlimen (AP) kawasan itu, Encik Desmond Choo, dengan kerjasama pertubuhan akar umbi dan Majlis Bandaran Tampines. Usaha itu juga disokong oleh Lembaga Taman Negara dan kurator serangga Muzium Sejarah Alam Semula Jadi Lee Kong Chian NUS, Foo Maosheng.