Usaha gigih dalam projek kajian raih pengiktirafan PCICS
Wakil pelajar terbaik, Ustazah Siti Aida Zulkifli antara 84 asatizah berjaya tamat pengajian kohort tahun akademik 2024/25
Apr 18, 2026 | 7:44 PM
Selama enam bulan, perpustakaan menjadi antara tempat yang kerap dikunjungi Ustazah Siti Aida Zulkifli, yang perlu banyak membaca demi mengumpul bahan kajian bagi projek tamat pengajian program Sijil Possiswazah Islam dalam Masyarakat Kontemporari (PCICS).
Bersama empat lagi anggota kumpulan lain – kesemuanya lelaki yang tidak dikenali beliau sebelum ini – Ustazah Siti Aida mendalami pemikiran sosioagama tokoh ulama setempat sekitar 1950-an dan 1960-an, khususnya Ustaz Ahmad Lutfi (Syed Abdullah Al-Edrus) dan Ustaz Abdullah Basmeih.
