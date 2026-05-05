Topic followed successfullyGo to BHku
Wan Rizal: SWDA perlu perkasa laluan kerjaya lebih awal untuk pelajar
Wan Rizal: SWDA perlu perkasa laluan kerjaya lebih awal untuk pelajar
AP GRC Jalan Besar saran agensi jadikan maklumat kerja, kemahiran lebih mudah dimanfaat orang biasa; pemadanan berasaskan kemahiran satu realiti
May 5, 2026 | 8:15 PM
Wan Rizal: SWDA perlu perkasa laluan kerjaya lebih awal untuk pelajar
Anggota Parlimen (AP) GRC Jalan Besar, Dr Wan Rizal Wan Zakariah. - Foto MDDI
Agensi Pembangunan Kemahiran dan Tenaga Kerja (SWDA) yang baru perlu membentuk laluan persediaan kerjaya yang lebih awal untuk pelajar bagi memastikan peralihan lebih lancar dari tempoh persekolahan ke alam pekerjaan.
Demikian kata Anggota Parlimen (AP) GRC Jalan Besar, Dr Wan Rizal Wan Zakariah, yang juga Pengarah Pengurusan Pihak Berkepentingan, Perkhidmatan Kerjaya dan Kumpulan Perkongsian (CSPG) Institut Pekerjaan dan Daya Kerja (e2i), semasa perbahasan Rang Undang-Undang SWDA di Parlimen pada 5 Mei.
Laporan berkaitan
See Leng: Pendekatan lebih adaptif diperlukan demi pacu pembangunan tenaga kerjaMay 5, 2026 | 6:47 PM
Agensi Tenaga Kerja, Kemahiran S’pura bakal ditubuh suku ketiga 2026Mar 3, 2026 | 5:15 PM