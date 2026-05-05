Agensi Pembangunan Kemahiran dan Tenaga Kerja (SWDA) yang baru perlu membentuk laluan persediaan kerjaya yang lebih awal untuk pelajar bagi memastikan peralihan lebih lancar dari tempoh persekolahan ke alam pekerjaan.

Demikian kata Anggota Parlimen (AP) GRC Jalan Besar, Dr Wan Rizal Wan Zakariah, yang juga Pengarah Pengurusan Pihak Berkepentingan, Perkhidmatan Kerjaya dan Kumpulan Perkongsian (CSPG) Institut Pekerjaan dan Daya Kerja (e2i), semasa perbahasan Rang Undang-Undang SWDA di Parlimen pada 5 Mei.