Seorang individu berusia 81 tahun, adalah antara 280 orang yang sedang disiasat kerana disyaki terlibat dalam penipuan yang menyebabkan kerugian hampir $4.4 juta, susulan operasi polis selama dua minggu. 

Seramai 189 lelaki dan 91 wanita, berusia antara 15 dengan 81 tahun, disyaki sebagai penipu atau keldai wang, kata polis dalam kenyataan pada 8 Okt.

Mereka dipercayai terlibat dalam lebih 633 kes penipuan, termasuk penipuan e-dagang, penipuan pancingan data, penipuan pekerjaan, penipuan penyamaran sebagai pegawai pemerintah, penipuan pelaburan dan penipuan cabutan bertuah.

Operasi itu dijalankan oleh pegawai Markas Siber dan tujuh divisyen darat polis antara 24 September dengan 7 Oktober.

Para suspek itu disiasat atas kesalahan penipuan, pengubahan wang haram atau penyediaan khidmat pembayaran tanpa lesen. Jika didapati bersalah menipu, mereka boleh dipenjarakan sehingga 10 tahun dan didenda.

Mereka yang disabitkan kesalahan pengubahan wang haram boleh dipenjarakan sehingga 10 tahun, didenda sehingga $500,000, atau kedua-duanya.

Mereka yang bersalah menyediakan khidmat pembayaran tanpa lesen boleh didenda sehingga $125,000, dipenjarakan sehingga tiga tahun, atau kedua-duanya. 

Penipu, serta ahli atau perekrut sindiket penipuan, berdepan antara enam dengan 24 sebatan rotan jika disabitkan bersalah. 

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
bekas banduan, bantuan komuniti, kembali ke masyarakat, yellow ribbon, offender, prison, minimart, community

Bina hidup selepas penjara, kini bantu keluarga berdepan kesempitan

Oct 8, 2026 | 4:56 PM
Pelajar Tingkatan Dua, Muhammad Idlan Fareeq Shahril, 14 tahun, ditemui meninggal dunia di asrama sebuah sekolah sukan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan, pada 25 September lalu, dipercayai akibat dibuli.

N. Sembilan: 2 pelajar 16 tahun didakwa bunuh pelajar 14 tahun di asrama

Oct 8, 2026 | 7:55 PM
Pemimpin Parti Bersama Malaysia (Bersama), Datuk Seri Rafizi Ramli (kiri) ketika membentangkan Belanjawan Bayangan 2027 Bersama, pada malam 7 Oktober di Puchong, Selangor.

Belanjawan Bayangan 2027 Bersama: Cadang GST 5%, bantuan bersasar

Oct 8, 2026 | 7:24 PM
Donald Trump, Iran, pilihan raya AS

Trump timbang serang Iran sebelum pilihan raya AS pada 3 Nov

Oct 8, 2026 | 3:07 PM
Britain Baitulmakdis, Konsulat Britain, arahan tutup Israel

Britain tukar nama konsulat di Baitulmakdis, enggan akur arahan tutup Israel

Oct 8, 2026 | 3:30 PM
anak tidak bernegara, pendidikan Johor, Persatuan Suluk Bajau Malaysia

Persatuan sorot anak Suluk Bajau tidak bernegara sukar daftar sekolah di JB

Oct 8, 2026 | 5:47 PM
Kejadian itu berlaku pada 1.22 petang di bangunan di Sekolah 3, Pusat Latihan Asas Tentera (BMTC).

Anggota NS Mindef mati selepas ditemui tidak sedarkan diri di Pulau Tekong

Oct 8, 2026 | 5:21 PM
Pemandu asing yang mempunyai tunggakan denda atas kesalahan lalu lintas, tempat letak kereta atau pelepasan asap kenderaan mungkin dilarang memasuki Singapura.

Lebih $639,000 denda tertunggak diperoleh daripada pemandu asing di pusat pemeriksaan darat S’pura

Oct 8, 2026 | 3:42 PM
Pas Budaya SG, seni tempatan, inisiatif galak penggunaan

Perlu lebih inisiatif galak penggunaan Pas Budaya SG

Oct 4, 2026 | 5:30 AM
Sistem lampu isyarat pintar menggunakan sensor, kamera litar tertutup berasaskan kecerdasan buatan (AI), pemasa dan alat kawalan bagi menyelaraskan tempoh lampu antara persimpangan berdasarkan jumlah kenderaan.

Johor perluas sistem bagi kelancaran trafik

Sep 29, 2026 | 5:41 PM

Mereka yang membantu penipu dengan mengubah wang hasil penipuan, menyediakan kad SIM atau menyediakan butiran kelayakan Singpass boleh berdepan sehingga 12 sebatan rotan.

Polis berkata sesiapa yang didapati terlibat dalam jenayah sedemikian akan dipertanggungjawabkan. Mereka yang terlibat dalam kesalahan berkaitan keldai wang turut berdepan sekatan terhadap perkhidmatan perbankan dan langganan talian mudah alih, tambah polis.

Mangsa penipuan di Singapura telah kehilangan sejumlah $410.6 juta pada separuh pertama 2026. Polis berjaya mendapatkan semula lebih $97 juta, termasuk $8 juta dalam mata wang kripto.

Penipuan penyamaran sebagai pegawai pemerintah mencatat kerugian kedua tertinggi antara semua jenis penipuan pada separuh pertama 2026, iaitu $90.8 juta.

Hanya penipuan pelaburan yang mencatat kerugian lebih tinggi, iaitu $169.8 juta dalam tempoh yang sama. 

Untuk maklumat lanjut tentang penipuan, layari www.scamshield.gov.sg atau hubungi Talian Bantuan ScamShield di 1799. 

Sesiapa yang mempunyai maklumat tentang penipuan boleh menghubungi polis di 1800-255-0000 atau menghantar maklumat di www.police.gov.sg/i-witness. Semua maklumat akan dirahsiakan sepenuhnya, kata polis.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Lapor awal bantu polis jejak, beku dana penipuanSep 19, 2026 | 4:38 PM
Kekal waspada agar tidak terjebak jadi mangsa penipuanOct 4, 2026 | 5:30 AM
SCAM; PENIPUANpolisphishingkeldai wangpengubahan wang haram