Seramai 200 warga emas menyertai pelajar dalam satu acara jalan kaki antara generasi di Our Tampines Hub (OTH) pada 1 November, dalam usaha menggalakkan gaya hidup aktif, mengeratkan hubungan sosial serta menyokong penduduk menjalani kehidupan yang sihat dan sejahtera.

Acara yang disokong rakan kongsi Pusat Penuaan Aktif (AAC) itu menghimpunkan peserta daripada golongan muda dan warga emas menerusi kegiatan fizikal bersama.

Selain memberi peluang kepada warga emas untuk kekal aktif, acara tersebut turut menyediakan ruang bagi peserta daripada pelbagai peringkat usia berinteraksi, saling memberi galakan dan membina hubungan lebih erat dalam masyarakat.

Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga, Encik Masagos Zulkifli Masagos Mohamad yang juga Anggota Parlimen GRC Tampines, hadir bagi memeriahkan acara tersebut.

Beliau berkata usaha menyediakan peluang kepada penduduk untuk menjalani kehidupan sihat dan menua dengan baik berhampiran tempat tinggal mereka memerlukan lebih daripada sekadar kemudahan yang baik.

Sebaliknya, ia memerlukan kerjasama penduduk dan rakan masyarakat untuk menganjurkan kegiatan yang menggalakkan mereka kekal aktif, berhubung antara satu sama lain serta terus melibatkan diri dalam masyarakat.

“Acara jalan kaki hari ini mencerminkan semangat kemasyarakatan itu, dengan warga emas dan pelajar saling memberi galakan pada setiap langkah,” kata Encik Masagos.

Acara tersebut diadakan di trek joging yang diperbaharui di tingkat lima OTH, yang dibangunkan berdasarkan aspirasi masyarakat Tampines sendiri.

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Sebelum OTH dibina, lebih 15,000 penduduk Tampines telah berkongsi harapan dan idea mereka mengenai kemudahan yang ingin dilihat di bandar itu. Antara aspirasi yang diketengahkan ialah sebuah trek larian untuk kegunaan masyarakat.

Kini, impian tersebut menjadi kenyataan menerusi sebuah trek berbumbung bertaraf profesional yang mendapat pengiktirafan World Athletics.

Trek itu dilengkapi permukaan berlapis yang memberikan kusyen bagi mengurangkan tekanan pada sendi, selain menyediakan cengkaman yang baik serta memastikan permukaannya kekal lebih sejuk walaupun dalam cuaca panas.

Ciri-ciri tersebut menjadikannya sesuai untuk penduduk pelbagai peringkat usia dan tahap kecergasan, tanpa mengira keadaan cuaca.

Menariknya, lapisan asas trek itu turut menggunakan bahan getah Stirena-Butadiena (SBR) kitar semula daripada tayar yang tidak lagi digunakan, bersamaan dengan memberi kehidupan kedua kepada sekitar 4,000 tayar kereta.

Inisiatif itu bukan sahaja mengubah bahan buangan menjadi kemudahan masyarakat yang berpanjangan, malah mencerminkan bagaimana aspirasi penduduk dapat diterjemahkan kepada ruang yang menyokong gaya hidup lebih sihat.

Menerusi acara tersebut, OTH sekali lagi menjadi wadah untuk menyatukan masyarakat, menggalakkan amalan sihat dan mengukuhkan hubungan antara generasi di Tampines.

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