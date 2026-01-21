Parti Pekerja (WP) tidak mencalonkan Anggota Parlimen (AP) lain untuk mengambil alih jawatan Ketua Pembangkang (LO) setelah Setiausaha Agung WP, Encik Pritam Singh dilucutkan daripada jawatan LO pada 15 Januari. - Foto fail

WP tolak tawaran calon Ketua Pembangkang ganti Pritam WP kata ketua parti pembangkang terbesar di Parlimen sepatutnya dipilih sebagai Ketua Pembangkang.

Parti Pekerja (WP) telah menolak tawaran Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, untuk menamakan seorang Anggota Parlimen (AP) daripada parti itu sebagai calon Ketua Pembangkang (LO).

Ini selepas Parlimen, pada 14 Januari, mendapati Encik Pritam tidak lagi layak menggalas tugas tersebut.

Keputusan Parlimen itu menyusuli perbahasan satu usul yang dibentangkan Ketua Dewan, Cik Indranee Rajah untuk membahaskan sama ada Encik Pritam masih sesuai untuk meneruskan peranannya sebagai LO.

Usul itu dibentangkan susulan sabitannya berbohong kepada Jawatankuasa Hak Istimewa Parlimen (COP).

Encik Pritam telah disabitkan kesalahan di Mahkamah Daerah kerana berbohong di bawah sumpah ketika memberi keterangan kepada COP – satu penghakiman yang dikekalkan oleh Mahkamah Tinggi.

Beliau juga didapati oleh jawatankuasa itu telah membimbing bekas AP partinya, Cik Raeesah Khan, untuk meneruskan pembohongan yang diberitahu di Parlimen.

Cik Indranee berkata salah laku Encik Pritam berbohong kepada Parlimen dan jawatankuasanya “bukanlah perkara remeh”, dan ia menjejas kepercayaan rakyat Singapura terhadap Parlimen.

Dalam kenyataannya pada 21 Januari, WP berkata ia menganggap ketua parti pembangkang terbesar di Parlimen sebagai Ketua Pembangkang.

“Dengan itu, WP telah menyampaikan kepada Perdana Menteri bahawa kami tidak akan menamakan sebagai calon seorang lagi anggota WP di Parlimen untuk menggalas jawatan Ketua Pembangkang,” kata WP.

Respons WP itu diberikan hampir seminggu selepas Encik Wong mengirimkan surat kepada jawatankuasa eksekutif pusat (CEC) parti tersebut meminta mereka mencalonkan seseorang AP WP yang boleh mengambil alih jawatan LO yang telah dikosongkan.

Dalam surat itu, beliau menegaskan bahawa LO memainkan peranan penting dalam sistem politik Singapura sambil menambah bahawa pejabat LO mempunyai tanggungjawab yang ketara.

“Oleh itu, sesiapa yang memegang jawatan ini mesti menegakkan piawaian kejujuran dan integriti yang tertinggi, serta memimpin amanah yang diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawab ini bagi pihak Parlimen dan rakyat Singapura,” kata Encik Wong ketika itu.

Dalam kenyataannya, WP berkata menubuhkan pejabat LO merupakan “satu langkah ke hadapan dalam pembangunan politik kita”.

Ia menambah bahawa parti pemerintah, Parti Tindakan Rakyat (PAP), telah memperkenalkan jawatan LO pada 2020 “kononnya akibat daripada pengiktirafan keinginan yang kuat dalam kalangan warga Singapura untuk kepelbagaian pandangan yang lebih besar dalam politik”.

WP berkata pelantikan LO biasanya dilanjutkan kepada ketua parti pembangkang terbesar di Parlimen atau diputuskan oleh parti pembangkang tersebut.

“Adalah penting untuk menegaskan semula bahawa pelantikan LO di Parlimen timbul daripada kejayaan politik pembangkang di kotak undi. Undi oleh rakyat yang menjelaskan kehadiran AP pembangkang di Parlimen,” tambah kenyataan itu.

Parti tersebut turut memberi contoh sistem parlimen Westminster lain di mana jawatan LO ditubuhkan oleh undang-undang dan bukanlah hak eksklusif atau pilihan pemerintah semasa atau Perdana Menteri.

“Pendekatan ini menunjukkan kuasa dan kesucian undi rakyat,” kata WP.

WP menambah bahawa meskipun ia tidak akan melantik LO baru, ia akan tetap meneruskan usahanya bagi rakyat Singapura.