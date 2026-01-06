Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Pembangunan Sosial dan Keluarga), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim (dua dari kanan) bertemu dan berbual dengan rakan setugasnya di MFA. - Foto TANGKAP LAYAR VIDEO MFA

Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Pembangunan Sosial dan Keluarga), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim (kanan) bersama Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan di pejabat Kementerian Ehwal Luar (MFA). - Foto TANGKAP LAYAR VIDEO MFA

Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Pembangunan Sosial dan Keluarga), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim (kanan) bersama Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan di pejabat Kementerian Ehwal Luar (MFA). - Foto TANGKAP LAYAR VIDEO MFA

Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Pembangunan Sosial dan Keluarga), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim (kanan) bersama Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan di pejabat Kementerian Ehwal Luar (MFA). - Foto TANGKAP LAYAR VIDEO MFA

Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Pembangunan Sosial dan Keluarga), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim (kanan) bersama Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan di pejabat Kementerian Ehwal Luar (MFA). - Foto TANGKAP LAYAR VIDEO MFA

Dasar luar negara mesti fokus melindungi kedaulatan, menjamin keselamatan dan memastikan Singapura kekal releven di mata dunia.

Demikian kata Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Pembangunan Sosial dan Keluarga), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim dalam satu video yang dimuat naik ke laman sosial Kementerian Ehwal Luar (MFA) pada 5 Januari.

Encik Zhulkarnain memulakan tugas barunya itu setelah mengangkat sumpah sebagai Menteri Negara di Istana pada 5 Januari lalu.

Dalam video tersebut, Encik Zhulkarnain mengakui tugas di MFA adalah persekitaran baru baginya.

Namun beliau menyifatkannya sebagai satu penghormatan untuk menyertai “sebuah institusi yang telah melindungi kepentingan Singapura dan memajukan kedudukan kita di dunia ini”.

“Dalam dunia yang berpecah-belah dan semakin terpisah hari ini, sama ada sebuah negara kecil dan terbuka seperti Singapura, boleh bertahan dan berkembang maju bergantung pada bagaimana kita mengharungi landskap antarabangsa.

“Dasar luar negara kita sendiri mesti tertumpu pada melindungi kedaulatan kita, memastikan keselamatan kita dan mengekalkan kerelevanan kita di dunia ini,” ujar Encik Zhulkarnain.

Beliau turut berkongsi harapan agar dapat bekerjasama rapat dengan rakan sekerjanya di MFA untuk memperkukuh dan meluaskan rangkaian perkongsian Singapura, menegakkan aturan antarabangsa berasaskan peraturan dan mengharungi persekitaran global yang lebih rumit.

“Kami akan terus berkhidmat bagi rakyat Singapura dan kepentingan terbaik Singapura di dalam dan luar negara,” tambahnya.

Encik Zhulkarnain yang juga Anggota Parlimen (AP) GRC Chua Chu Kang, telah memulakan tugasnya sebagai Menteri Negara lebih awal dari yang dijadualkan.

Beliau sepatutnya dilantik sebagai Menteri Negara pada 1 Februari disebabkan urusan yang perlu diselesaikan dahulu sebagai rakan kongsi kanan dalam kumpulan amalan Litigasi dan Penyelesaian Pertikaian serta Timbang Tara Dentons Rodyk.

Namun, kerana berjaya menyelesaikan komitmennya itu lebih awal, beliau dapat melaksanakan peranan politik barunya lebih awal juga.

Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, dalam satu hantaran di Instagram pada 5 Januari berkata beliau mengalu-alukan penyertaan Encik Zhulkarnain sebagai anggota pasukannya.