4 pasukan teratas mara ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama

4 pasukan teratas mara ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama

4 pasukan teratas mara ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama Argentina, England terkini mara ke separuh akhir Piala Dunia berikutan kemenangan

Empat pasukan teratas dalam ranking dunia Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa) kini mara ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama.

Kemaraan pasukan Sepanyol (1), Argentina (2), Perancis (3) dan England (4) dibantu oleh perubahan Fifa untuk Piala Dunia 2026.

Kesemua pasukan itu diletakkan secara berasingan dalam undian supaya mereka tidak dapat bertemu sebelum separuh akhir.

Untuk itu, mereka perlu memenangi kumpulan masing-masing dan mereka akhirnya mencapai kejayaan.

Pemisahan dalam undian bermakna Sepanyol tidak dapat bertemu Argentina sebelum perlawanan akhir.

Di samping itu, England dan Perancis diletakkan di pihak yang bertentangan dalam peringkat kalah mati dan berada di laluan untuk bertemu sama ada Sepanyol atau Argentina dalam separuh akhir jika mereka semua berjaya.

Fifa menyifatkan langkah itu sebagai memastikan “keseimbangan kompetitif” dengan mewujudkan “dua laluan berasingan ke separuh akhir”.

Dan kini peringkat separuh akhir bakal menyaksikan Perancis menentang Sepanyol pada 14 Julai dan England berdepan Argentina pada 15 Julai.

Pendekatan yang serupa berlaku di Wimbledon, dan dalam format Liga Juara-Juara yang baharu dengan pasukan pilihan diasingkan secara berpasangan.

Apabila pegawai Fifa mengubah proses undian untuk Piala Dunia ini, mereka melakukannya dengan penuh ketelusan.

Badan pentadbir bola sepak dunia berkata ia mahu memastikan empat negara kedudukan teratas tidak dapat bertemu lebih awal dalam pusingan kalah mati.

Dalam Piala Dunia yang disertai 32 pasukan, pemenang kumpulan tidak dapat bertemu antara satu sama lain dalam pusingan 16 terakhir.

Dalam pada itu, perlawanan suku akhir antara England dengan Norway pada 11 Julai di Miami menyaksikan Jude Bellingham menjaringkan dua gol, termasuk gol kemenangan masa tambahan, ketika England meraih kemenangan 2-1 ke atas Norway.

Kemenangan England itu membawa ia mara ke peringkat separuh akhir Piala Dunia buat kali keempat.

Kedua-dua pasukan terikat 1-1 pada penghujung masa tambahan selepas Andreas Schjelderup membuka jaringan untuk Norway dengan jaringan pada minit ke-36 dan Bellingham melompat ke dalam kawasan penalti untuk menyamakan kedudukan sebelum separuh masa.

Bagaimanapun, tiga minit selepas masa tambahan, Morgan Rogers melepaskan rembatan jarak jauh ke arah gol Norway yang hanya dapat ditepis oleh Orjan Nyland dan Bellingham mencuri masuk untuk menjaringkan gol penyamaan.

Argentina menempah pertembungan epik dengan England selepas menewaskan Switzerland 3-1 dalam aksi suku akhir yang berlanjutan sehingga masa tambahan di stadium Kansas City, pada 12 Julai.

Skuad kendalian Lionel Scaloni terpaksa mengharungi pertarungan selama 120 minit sebelum mematahkan tentangan Switzerland yang beraksi dengan 10 pemain sejak minit ke-72.

Argentina bermula garang apabila Alexis Mac Allister meletakkan juara bertahan itu di depan seawal minit ke-10, namun Switzerland bangkit menyamakan kedudukan menerusi Dan Ndoye pada minit ke-67 untuk mengheret perlawanan ke masa tambahan.

Julián Alvarez berjaya memecah kebuntuan menerusi rembatan padu pada masa tambahan yang gagal diselamatkan penjaga gol Switzerland, Grigo kobel.