Adam Wharton jadi perhatian selepas kemenangan Crystal Palace ‘The Eagles’ tewaskan Rayo Vallecano, raih trofi Eropah pertama dalam sejarah kelab

LEIPZIG (Jerman): Pengendali England, Thomas Tuchel, mencetuskan perdebatan dalam pemilihan skuad England dalam Piala Dunia 2026 selepas aksi cemerlang Adam Wharton membantu Crystal Palace mencipta sejarah di Eropah, menimbulkan persoalan mengenai ketiadaannya dalam pasukan negara itu.

Pemain tengah Palace itu mempamerkan aksi pemain terbaik perlawanan ketika The Eagles menewaskan Rayo Vallecano dalam final Liga Persidangan Kesatuan Persatuan Bola Sepak Eropah (Uefa) untuk menjulang trofi Eropah pertama dalam sejarah kelab.

Wharton, 22 tahun, tidak dipilih dalam saingan Piala Dunia musim panas selepas Tuchel memilih Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Eberechi Eze, Jude Bellingham dan Morgan Rogers sebagai pilihan pemain tengahnya.

Bekas bintang England, Glenn Hoddle, terkejut dengan keputusan itu dan meluahkan pandangannya sebelum dan selepas kemenangan aksi mengagumkan yang bersejarah Palace itu.

“Saya sedikit terkejut. Saya suka cara beliau melakukan hantaran ke depan dan memecahkan pertahanan lawan dengan satu sentuhan.

“Kami tidak mempunyai ramai pemain yang mampu melakukannya secara konsisten dari kedudukan tengah, jadi saya agak terkejut apabila beliau tidak disenaraikan,” katanya kepada TNT Sports sebelum kemenangan 1-0 di Leipzig.

Selepas perlawanan, Hoddle menambah bahawa Wharton “sememangnya layak” berada dalam skuad England.

“Beliau pemain profesional yang baik. Beliau sememangnya boleh bermain untuk England tetapi pemain tengah mana yang patut disingkirkan?”

Bekas pertahanan England dan Manchester City, Joleon Lescott, memuji kekuatan mental Wharton kerana tidak membiarkan keputusan itu menjejaskan persembahannya.

“Beliau seorang profesional sejati dan cukup kuat dari segi mental untuk mengatasi kekecewaan. Seperti yang saya katakan sebelum perlawanan, beliau layak bermain untuk England.”

Wharton memainkan peranan besar dalam kejayaan Palace.

Wharton jelas menjadi pilihan utama untuk anugerah pemain terbaik perlawanan selepas aksi cemerlangnya.

Selain menggerakkan bola dari kawasan tengah, Wharton turut membantu Palace menguasai permainan di kawasan lawan, yang menjadi kunci kejayaan The Eagles.

Percubaannya menghasilkan gol kemenangan selepas penjaga gol Rayo, Augusto Batalla, gagal menepis bola dengan kemas sebelum penyerang Jean-Philippe Mateta menyempurnakan peluang itu, hasil keberanian Wharton untuk melepaskan rembatan.

Beliau hampir mencipta bantuan gol menerusi hantaran lintang menarik kepada pertahanan kiri Palace, Tyrick Mitchell, pada penghujung babak pertama, namun tandukan pemain itu tersasar.

Selain cemerlang ketika menguasai bola, Wharton turut kuat dalam perebutan bola udara dan berjaya mematahkan banyak gerakan lawan.

Tiada pemain mencatat lebih banyak sentuhan atau hantaran ke kawasan sepertiga akhir daripadanya.

Wharton mempamerkan aksi pemain tengah yang lengkap dan cemerlang di pentas terbesar dalam sejarah Crystal Palace.

Prestasi itu sekali lagi menarik perhatian kelab besar yang mencari pemain tengah baru musim panas ini.

Memang ramai yang terkejut apabila bos England, Tuchel, memilih untuk tidak menyenaraikan Wharton dalam skuad 26 pemain ke Piala Dunia.

Palace mengharungi musim tempatan yang hambar selepas menamatkan Liga Perdana England (EPL) di tangga ke-15 dan tersingkir daripada Piala FA kepada pasukan bukan liga, Macclesfield, namun tetap menjuarai trofi Eropah dengan Wharton memainkan peranan besar dalam kejayaan itu.

Prestasinya dalam final Liga Persidangan Uefa itu terus mencetuskan persoalan mengapa Wharton tidak dipilih ke Piala Dunia.

Ramai pemerhati turut mempersoalkan keputusan memilih Henderson yang berusia 35 tahun berbanding Wharton.

Henderson dipilih kerana pengalamannya, namun Wharton dilihat mampu memberi lebih banyak sumbangan berdasarkan prestasinya musim ini dan musim lalu.

“Saya faham mengapa Henderson dipilih, tetapi jika untuk peranan itu, lebih baik beliau dibawa sebagai jurulatih atau pemain-jurulatih kerana masih ada tempat untuk Wharton,” kata Glenn Hoddle.

Kebangkitan pemain tengah Kobbie Mainoo di Manchester United turut menjejaskan peluang Wharton meskipun pemain tengah Palace itu beraksi dalam dua tempoh rehat antarabangsa terakhir termasuk kelayakan menentang Serbia dan Albania serta aksi persahabatan menentang Uruguay pada Mac.

Mainoo pula kembali mendapat tempat di bawah Tuchel selepas diketepikan Ruben Amorim di Manchester United pada separuh pertama musim.

Kedua-duanya berada dalam skuad Euro 2024, namun Wharton tidak diturunkan manakala Mainoo beraksi dalam semua empat perlawanan kalah mati termasuk final.

Declan Rice hampir pasti menjadi pilihan utama di bahagian tengah bersama Elliot Anderson, sementara Jude Bellingham, Eberechi Eze dan Morgan Rogers turut berada dalam pilihan Tuchel.