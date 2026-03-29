Antonelli menang kali kedua, pendahulu termuda kejuaraan dunia
Antonelli menang kali kedua, pendahulu termuda kejuaraan dunia
Rebut peluang menang di Grand Prix Jepun selepas Oliver Bearman alami kemalangan
Mar 29, 2026 | 5:58 PM
Antonelli menang kali kedua, pendahulu termuda kejuaraan dunia
Pemandu Mercedes, Andrea Kimi Antonelli meraikan kemenangannya di litar Suzuka di Jepun bersama pasukannya. - Foto REUTERS
Pemandu kereta Mercedes, Andrea Kimi Antonelli menang dalam perlumbaan kedua berturut-turut dalam kejohanan lumba kereta Formula Satu (F1) pada 29 Mac, sekali gus menjadi pendahulu termuda kejuaraan dunia musim ini.
Kemenangannya di Grand Prix Jepun yang diadakan di litar Suzuka itu bak ‘hadiah’ tidak diduga, selepas tempoh kereta keselamatan yang tercetus apabila pemandu Haas, Oliver Bearman mengalami kemalangan teruk.
Laporan berkaitan
