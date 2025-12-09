Naib kapten pasukan kabadi lelaki negara , Muhammad Aidil Asyraaf Abdul Mutalib, berkata pasukan telah menyesuaikan diri di Bangkok dengan lancar dan semakin ghairah beraksi dalam Sukan SEA 2025 ketika ditemui Berita Harian (BH) di Hotel Royal River di Bangkok pada 9 Disember. - Foto ihsan MUHAMMAD AIDIL ASYRAAF ABDUL MUTALIB

Atlet S’pura selesa di Thailand, semakin teruja dan yakin beraksi di Sukan SEA 2025

Saat pesawat mendarat di Bangkok pada 9 Disember, skuad kabadi Singapura sedar mereka sedang melakar sejarah baru.

Buat barisan jurulatih yang telah menghabiskan sedekad membangunkan sukan itu, serta pemain yang memegang impian mewakili negara, kehadiran mereka ke temasya antarabangsa utama pertama pasukan itu adalah kemenangan tersendiri sebelum wisel pertama ditutup.

Bagi jurulatih, Sivanessan Kitnasamy, dan ketua jurulatih, Mohamed Khalid Maricar, menjejakkan kaki di Thailand merupakan ganjaran paling bermakna.

Kebanggaan itu turut dikongsi oleh naib kapten pasukan lelaki, Muhammad Aidil Asyraaf Abdul Mutalib, yang kini merealisasikan impian zaman kanak-kanaknya untuk bersaing sebagai atlet kebangsaan.

Walaupun kota Bangkok yang sibuk tidak banyak menampilkan suasana meriah Sukan SEA 2025 - dengan hanya poster dan promosi yang tidak begitu banyak - semangat atlet Singapura kian meningkat apabila lebih ramai anggota kontinjen mula tiba menjelang upacara pembukaan temasya dwitahunan itu pada 9 Disember.

Temasya Sukan SEA 2025 menyaksikan lebih 12,000 atlet bersaing dalam 50 acara sukan. Singapura telah menghantar seramai 930 atlet, kontinjen terbesar negara itu sejauh ini.

Atlet yang ditemui pada 9 Disember memberitahu Berita Harian (BH) mereka telah menyesuaikan diri dengan baik dalam persekitaran baru dan kini menikmati suasana yang semakin meriah.

Di Hotel Royal River, Aidil memberitahu BH bahawa suasana dalam pasukan kabadi semakin meriah dan mereka kian tidak sabar untuk turun ke gelanggang.

Aidil berkata: “Akhirnya berada di Thailand benar-benar menjadikan impian saya kenyataan. Saya hampir tidak dapat menahan rasa teruja untuk beraksi dengan sepenuhnya di gelanggang nanti.”

Rasa bangga itu turut dizahirkan atlet luncur selaju negara.

Peluncur, Muhammad Farris Abdul Rahman - yang mengharungi kecederaan selama tujuh tahun sebelum kembali beraksi - mengakui beliau “menangis di dalam kapal terbang” sebelum mendarat di Bangkok.

Rakan sepasukannya, Felix Felipe Rui Balzer, 11 tahun, pula teruja dapat bertemu bakal lawan mereka di taman luncur latihan dan di Hotel Bangkok Inter Place.

Peluncur negara, Farris Rahman, berlatih di lokasi pertandingan, pada pagi 9 Disember. - Foto PERSATUAN SUKAN LASAK THAILAND

Pasukan kabadi Singapura turut berkongsi ruang hotel dengan pasukan kabadi Thailand, sebuah pasukan yang mereka kagumi selama ini.

Namun, meskipun berasa terpegun melihat pemain Thai - yang dianggap antara terbaik di rantau ini - naib kapten pasukan lelaki, Muhammad Aidil Asyraaf Abdul Mutalib, menegaskan bahawa idola mereka kini adalah pasukan lawan. Fokus mereka sepenuhnya tertumpu kepada misi mengharumkan nama negara.

Dalam laporan The Straits Times, ketua kontinjen Singapura, Encik Lawrence Leow, berkata para atlet semakin selesa menyesuaikan diri di Thailand.

Beliau berkata: “Penganjur telah memberikan sokongan yang amat baik dan kami bersyukur atas layanan mesra serta semangat tuan rumah.

“Menjelang upacara pembukaan rasmi temasya, saya yakin atlet Singapura akan memberikan usaha terbaik, di dalam dan di luar gelanggang, serta mewakili negara dengan penuh kebanggaan.”

Walaupun berdepan jadual latihan yang padat, atlet Singapura menyesuaikan diri dengan baik di Bangkok.

Pasukan kabadi yang tiba di Lapangan Terbang Changi sekitar 2 pagi sebelum berlepas tidak menghadapi masalah menyesuaikan diri.

Jurulatih, Sivanessan Kitnasamy, berkata: “Semuanya berjalan lancar. Bilik dan makan tengah hari kami sudah tersedia apabila kami tiba di hotel pada tengah hari.”

Sementara itu, ketua jurulatih kabadi, Mohamed Khalid Maricar, berkata kehadiran awal mereka di Bangkok memberi ruang yang cukup untuk persediaan mental dan fizikal menjelang lapan hari pertandingan yang bermula pada 11 Disember.



Bagi pasukan luncur selaju yang tiba pada 8 Disember, mereka segera memanfaatkan masa untuk menyertai sesi latihan spontan anjuran pihak penganjur pada malam yang sama bagi membiasakan diri dengan lokasi pertandingan.



Sokongan ahli keluarga turut menambah semangat atlet negara.

Kehadiran bapa masing-masing memberi keyakinan tambahan kepada peluncur Felix Felipe Rui Balzer dan Muhammad Farris Abdul Rahman untuk memberikan saingan sengit.