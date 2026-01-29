Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Penjaga gol Benfica, Anatoliy Trubin (No. 01), meraikan gol keempat pasukannya ketika menentang Real Madrid di Estádio da Luz, Lisbon, pada 28 Januari 2026. - Foto AFP

LISBON: Pada malam 28 Januari di Lisbon, penjaga gol Benfica, Anatoly Trubin, mencipta satu detik luar biasa.

Benfica bukan sekadar perlu menewaskan Real Madrid yang sudah 15 kali menjuarai Eropah.

Ketika perlawanan memasuki minit-minit terakhir, kedudukan memihak kepada Benfica, tetapi satu lagi gol masih diperlukan untuk menyelamatkan kempen Liga Juara-Juara mereka.

Sepakan percuma menjadi peluang terakhir. Trubin diarahkan pengurus Jose Mourinho untuk mara ke hadapan.

Beberapa saat kemudian, stadium Estádio da Luz, tempat beraksi Benfica, bergema dengan kekecohan.

Pemain Benfica berlari ke setiap arah, manakala Trubin meraikan dengan penuh bersemangat dalam sambutan spontan selepas menjaringkan gol penentuan.

“Gol yang hebat, gol bersejarah, gol yang hampir meruntuhkan seluruh stadium dan ia sangat layak untuk kami,” kata Mourinho.

“Bagi Benfica, menewaskan Real Madrid adalah satu pencapaian yang luar biasa.”

Format liga dengan 18 perlawanan serentak pada hari terakhir menyebabkan Trubin sendiri tidak sepenuhnya sedar apa yang diperlukan pasukannya.

Benfica sebenarnya berada di ambang penyingkiran berdasarkan perbezaan gol sehingga detik sensasi itu.

Marseille gagal ke pusingan penentuan selepas tempat mereka dirampas Benfica.

Beberapa minit sebelum golnya, Trubin sempat berlutut selepas menangkap hantaran lintang, seolah-olah cuba melengah-lengahkan masa untuk menamatkan perlawanan, tanpa menyedari Benfica masih tersingkir pada ketika itu.

“Sebelum itu, saya tidak faham apa yang kami perlukan,” kata Trubin.

“Saya nampak semua orang menunjuk ke arah saya dan kemudian saya sedar kami perlukan satu lagi gol. Saya tidak tahu apa hendak dikatakan. Detik itu luar biasa bagi. Saya tidak biasa menjaringkan gol. Umur saya 24 tahun dan ini kali pertama.”

Kepulangan Mourinho ke Benfica pada September 2025 tidak berjalan mudah.

Pelantikannya disambut dengan keraguan, dengan tanggapan usianya yang mencecah 63 tahun itu sudah melepasi kemuncaknya.

Empat setengah bulan kemudian, Benfica masih belum tewas dalam liga tetapi berada di tangga ketiga, ketinggalan jauh di belakang Porto.

Peluang Mourinho untuk menambah kejuaraan liga kesembilannya kelihatan tipis.

Di Eropah pula, mereka tewas dalam empat perlawanan awal fasa liga dan tersingkir daripada piala domestik selepas kalah kepada Porto.

Namun satu perlawanan pada 14 Januari memberi petunjuk awal tentang potensi Trubin.

“Kami tahu dia mampu melakukannya,” kata Mourinho.

“Dalam perlawanan di Dragao, dia juga hampir menjaringkan gol melalui tandukan.”

Kali ini, Trubin tidak dinafikan. Larian tepat dan tandukan sempurna membawa Benfica kembali daripada ambang penyingkiran dan menghidupkan semula harapan Eropah mereka.

“Kemenangan ini sangat besar buat Mourinho kerana sejak mengambil alih daripada Bruno Lage pada September 2025, tidak banyak yang benar-benar menjadi,” kata pakar bola sepak Eropah Julien Laurens di BBC.

“Menang pada malam ini dengan cara sedemikian membawa naratif yang jelas, berdepan Real Madrid, kelab lamanya, serta Alvaro Arbeloa yang pernah dilatih dan dianggap seperti anak sendiri di bangku lawan.”

Sama ada Benfica akan bertemu semula Madrid atau berdepan Inter Milan dalam pusingan seterusnya, ramai percaya Mourinho masih mampu mencipta sesuatu yang istimewa.