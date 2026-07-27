GLASGOW: Renang sememangnya antara sukan paling mencabar pada Sukan Komanwel Glasgow 2026, namun cabarannya menjadi lebih sukar apabila seseorang atlet perlu hidup dengan penyakit jangka panjang seperti endometriosis.

Itulah hakikat yang diharungi perenang England, Freya Anderson, yang mengimbangi latihan bertaraf elit dengan kesakitan berpanjangan sejak lebih sedekad lalu.

“Apabila saya mula datang haid, saya tahu ada sesuatu yang tidak kena.

“Tiada seorang pun rakan saya mengalami masalah sakit teruk dan pendarahan seperti saya. Saya mula mengambil pil hormon ketika berusia 16 tahun pada usia agak muda,” katanya kepada BBC.

Anderson, yang memenangi pingat perak dalam acara gaya bebas berganti-ganti 4x100 meter wanita, hanya disahkan menghidap endometriosis pada 2025 ketika menghadiri kem latihan menjelang Kejohanan Dunia.

“Saya berasa lega, tetapi pada masa yang sama, saya sedar perjalanan yang panjang sedang menanti saya. Saya baru sahaja disahkan menghidap penyakit kronik yang tiada penawarnya,” katanya.

Endometriosis menjejas satu daripada setiap 10 wanita. Penyakit ini bermula selepas baligh hingga putus haid, namun kesannya boleh berlarutan sepanjang hayat.

Di Britain, lebih 1.5 juta orang hidup dengan penyakit itu.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Presiden Tharman Shanmugaratnam (tiga dari kiri) merasmikan upacara pelantikan dan angkat sumpah Encik David Neo (kiri), Encik Ng Chee Meng (dua dari kiri), Encik Jeffrey Siow (dua dari kanan) dan Cik Sim Ann (paling kanan) sebagai menteri. Majlis tersebut turut dihadiri oleh Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong (tiga dari kanan) pada 27 Julai.

Empat penjawat politik angkat sumpah sebagai Menteri penuh

Jul 27, 2026 | 6:27 PM
Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan, Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Encik Mohamad Fazli Mohamad Salleh, berkata laluan kontra itu mula diperkenalkan pada 13 Julai selepas didapati jumlah kenderaan yang memasuki Johor Bahru pada waktu pagi jauh lebih tinggi berbanding aliran trafik arah bertentangan.

Johor nilai keberkesanan laluan kontra Skudai-JB kurangkan sesak

Jul 27, 2026 | 3:24 PM
Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MHA) berkata, siasatan telah mengesahkan hubungan secara langsung antara kandungan tersebut dengan kes radikalisasi diri yang berlaku sebelum ini di Singapura.

SPF ambil tindakan terhadap entiti dalam talian sebar kandungan pengganasan

Jul 27, 2026 | 5:30 PM
Istana Negeri Sembilan menghargai kerjasama semua pihak dalam memastikan institusi diraja terus dihormati dan dipelihara daripada sebarang salah tafsir atau eksploitasi bagi kepentingan mana-mana pihak. 

Istana Negeri Sembilan ingatkan parti politik tidak kait institusi diraja dalam kempen PRN

Jul 27, 2026 | 6:09 PM
Semasa sesi bertemu media di ibu pejabat Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MHA), yang terletak di Irrawaddy Road, pada 27 Julai, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara merangkap Menteri Ehwal Dalam Negeri, Encik K. Shanmugam (kiri), menyeru orang ramai supaya memainkan peranan dengan melaporkan sebarang tanda radikalisasi lebih awal.

Pelajar 14 tahun ditahan ISD, rancang tikam guru, rakan di sekolah

Jul 27, 2026 | 5:31 PM
Cik Rasidah Caudal, wanita yang menjadi sasaran spekulasi tular di media sosial, menafikan dakwaan yang mengaitkan dirinya dengan isu peletakan jawatan mantan Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Dr Muhammad Faishal Ibrahim.

Peletakan jawatan Faishal: Wanita nafi dakwaan terbabit

Jul 27, 2026 | 12:45 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad (kanan), menggesa orang ramai menghentikan spekulasi dan dakwaan tidak berasas terhadap mantan menteri, Dr Muhammad Faishal Ibrahim, serta Cik Rasidah Caudal (kiri), seorang anggota masyarakat yang dikaitkan secara tidak wajar.

Zaqy gesa hentikan dakwaan tidak berasas berkaitan peletakan jawatan Faishal

Jul 27, 2026 | 5:21 PM
Nordarlina Md Sibi, Shell, wanita dalam perniagaan

Ibu empat anak terajui operasi Shell di 20 negara

Jul 26, 2026 | 5:30 AM
Peserta dalam kumpulan fokus Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) mencadangkan penggabungan Sijil Hak Memiliki Kenderaan (COE) Kategori A dan Kategori B dan beberapa cadangan lain.

Pengguna pengangkutan awam seru semakan semula dasar pemilikan kereta

Jul 27, 2026 | 5:08 PM
Joo Chiat, kedai moden, perniagaan bebas

Joo Chiat berubah wajah dengan kehadiran pelbagai kedai moden, estetik

Jul 27, 2026 | 11:03 AM

Anderson menjalani pembedahan membuang tisu endometriosis pada Disember 2025.

Menurut beliau, pembedahan itu membantunya, namun beliau masih menghadapi pelbagai cabaran akibat penyakit berkenaan.

Beliau turut menubuhkan inisiatif ‘Fast and Female’ bagi memberi pendidikan serta sokongan kepada kanak-kanak perempuan, selain membantu mereka terus aktif dalam sukan.

“Apabila gejala saya semakin teruk, saya dapat melihat kesannya pada kulit, sendi dan lutut. Saya juga mengalami masalah pada bahu akibat berenang kuak lentang.

“Banyak perkara yang perlu saya hadapi pada masa yang sama.” – Agensi berita.

Laporan berkaitan
Atlet Britain diserang semula penyakit kronikAug 15, 2022 | 9:00 AM
Hilang kaki, atlet boling padang ingin bukti keupayaan di Sukan KomanwelJul 23, 2026 | 5:30 AM
Dua kemalangan tidak patahkan semangat pemain boling padang buru pingatJul 6, 2026 | 9:00 PM
Yip Pin Xiu, Toh Wei Soong raih pengiktirafan tertinggi Anugerah Sukan Kurang Upaya S’puraNov 21, 2025 | 3:11 PM
renangSukan komanwelPENYAKIT KRONIKENDOMETRIOSIS ISSUE