Howe tinggalkan Newcastle - satu lagi petanda masalah lebih besar?

Pengurus Newcastle United, Eddie Howe, mengucapkan penghargaan kepada penyokong selepas perlawanan pertama pusingan 16 Liga Juara-Juara Liga Persidangan Kesatuan Persatuan Bola Sepak Eropah (Uefa) menentang Barcelona di St James’ Park, Newcastle, Britain pada 10 Mac 2026. - Foto REUTERS

Pengurus Newcastle United, Eddie Howe, mengucapkan penghargaan kepada penyokong selepas perlawanan pertama pusingan 16 Liga Juara-Juara Liga Persidangan Kesatuan Persatuan Bola Sepak Eropah (Uefa) menentang Barcelona di St James’ Park, Newcastle, Britain pada 10 Mac 2026. - Foto REUTERS

Howe tinggalkan Newcastle - satu lagi petanda masalah lebih besar?

Howe tinggalkan Newcastle - satu lagi petanda masalah lebih besar?

LONDON: Tujuh bulan lalu, Ketua Eksekutif Newcastle United, David Hopkinson, berkata kelab itu mampu menjadi antara yang terbaik di dunia menjelang 2030.

Namun ketika ini, sasaran itu masih jauh dari kenyataan.

Pemergian pengurus Eddie Howe pada 30 Julai, diikuti pelantikan Matthias Jaissle yang bakal menggantikannya, menyusuli musim Liga Perdana England (EPL) yang mengecewakan apabila Newcastle menamatkan saingan di tangga ke-12 serta melalui jendela perpindahan yang hambar.

Keadaan itu berpunca daripada keperluan menjual pemain bagi menjana pendapatan untuk meningkatkan perbelanjaan.

Namun, adakah ini petanda masalah yang lebih besar?

Newcastle telah melepaskan penyerang Anthony Gordon, pemain tengah Sandro Tonali dan sebelum itu penyerang Alexander Isak ke Liverpool dengan nilai £125 juta ($215 juta), manakala kapten Bruno Guimaraes dikhabarkan bakal meninggalkan kelab itu.

Pergerakan masuk pemain juga hambar apabila Newcastle gagal mendapatkan pemain tengah Switzerland Johan Manzambi dan pemain sayap Sepanyol Victor Munoz, yang masing-masing menyertai Aston Villa dan Liverpool.

Pemerolehan Newcastle oleh Dana Pelaburan Awam (PIF) Arab Saudi pada 2021 sepatutnya menjadi pemangkin untuk menjadikan mereka antara kelab terbaik dunia.

Namun tindakan kebelakangan ini menimbulkan persoalan sama ada mereka semakin hilang bisa.

Di manakah silapnya Howe?

Howe mengakhiri penantian 70 tahun Newcastle untuk menjulang trofi tempatan menerusi kejayaan dalam Piala Carabao tahun lalu.

Namun khabar angin mengenai pemergian pengurus berusia 48 tahun itu mula bertiup awal tahun ini ketika Newcastle menghuni tangga ke-13 EPL dan peluang ke Liga Juara-Juara musim berikutnya semakin tipis.

Keadaan itu bertambah buruk pada Mac apabila Newcastle, atau The Magpies, dikejutkan kebangkitan lewat Sunderland dalam aksi derby Tyne-Wear, tewas 2-1 di St James’ Park dan meneruskan rekod 15 tahun tanpa kemenangan liga ke atas lawan setempat itu.

Mereka turut tersingkir daripada Piala Persatuan Bola Sepak (FA) pada pusingan kelima dan Liga Juara-Juara pada pusingan 16 terbaik, sebelum mara ke separuh akhir Piala Liga Bola Sepak England (EFL) atau Piala Carabao tetapi dibelasah Manchester City 5-1.

Walaupun begitu, tempoh empat tahun setengah Howe tetap dikenang oleh penyokong.

Apa yang paling mengelirukan penyokong ialah masa pemergiannya.

Bekas pengurus Bournemouth itu sebenarnya boleh meninggalkan kelab pada penghujung musim, malah BBC Sport melaporkan pengurus Kieran McKenna antara calon penggantinya sejak Julai.

Howe sebaliknya hanya membuat keputusan selepas latihan pra-musim bermula apabila usaha membina skuad semakin sukar. Beliau difahamkan memaklumkan hasratnya untuk berundur dua minggu lalu.

Sebaliknya, Howe meneruskan sebahagian kem latihan pramusim sebelum membuat keputusan itu selepas sukar membentuk skuad yang memenuhi kehendaknya.

Walaupun memahami keadaan itu dan pernah berkata pada Mac bahawa “ada had yang boleh kami belanjakan” meskipun kelab mempunyai cita-cita besar, beliau difahamkan memaklumkan hasrat meninggalkan kelab kira-kira dua minggu lalu.

Menjual tiga pemain terbaik dalam tempoh setahun, iaitu Isak ke Liverpool musim panas lalu, diikuti Gordon ke Barcelona dan Tonali ke Tottenham tahun ini, dengan Guimaraes pula mungkin menyusul, jelas bukan caranya untuk menjadi kelab elit.

Bekas pemain pertahanan Newcastle, Steve Howey, berkata, “Terus terang, saya terkejut, tetapi pada masa yang sama saya memang sudah menjangkakannya.”

Howe terpaksa mengharungi dugaan demi dugaan kerana kelab terus kehilangan pemain utama hingga menyukarkannya membina pasukan.

Adakah sokongan Arab Saudi semakin pudar?

Sejak Newcastle diperolehi PIF pada 2021, cita-cita kelab untuk berbelanja besar sering dikekang oleh Peraturan Keuntungan dan Kemampanan (PSR).

Pemilikan kelab oleh individu kaya tidak bermakna ia bebas berbelanja besar pada setiap jendela perpindahan.

Walaupun PIF membelanjakan £404.7 juta dalam tempoh tiga tahun pertama, Newcastle hanya memperoleh £50.4 juta daripada jualan pemain, menyebabkan mereka terpaksa menjual pemain tengah Elliot Anderson kepada Nottingham Forest sebelum terus melepaskan beberapa pemain penting pada musim-musim berikutnya.

Selepas membeli Newcastle pada 2021, PIF membelanjakan £404.7 juta dalam tempoh tiga tahun pertama. Namun, dengan hanya meraih £50.4 juta daripada jualan pemain, Newcastle mula merasai kesan ketat PSR pada 2024.

Keadaan itu memaksa mereka menjual pemain tengah keluaran akademi, Elliot Anderson, kepada Nottingham Forest, dan sejak itu terus menjual pemain utama pada setiap musim.

Kelab itu turut mengalu-alukan pelaksanaan peraturan Nisbah Kos Skuad (SCR), yang membenarkan kelab berbelanja mengikut pendapatan dijana.

Namun, analisis Swiss Ramble menunjukkan bajet SCR Newcastle hanya kesembilan tertinggi dalam EPL, iaitu £243 juta.

Pada April lalu, PIF menarik balik pelaburan berbilion dolar dalam LIV Golf selepas pengerusinya, Yasir Al-Rumayyan, mengesahkan dana itu sedang menyemak semula pelaburan mereka.

Walaupun langkah itu mencetuskan persoalan mengenai masa depan Newcastle, pegawai kelab dimaklumkan ia tidak menjejaskan sokongan PIF terhadap kelab.

Pendapatan Newcastle bagaimanapun meningkat kepada £335.3 juta musim lalu, lebih dua kali ganda berbanding era pemilikan Mike Ashley.

Kelab itu turut merancang membina pusat latihan baharu serta meningkatkan Stadium St James’ Park bagi menambah pendapatan hari perlawanan.

Pelantikan bekas pengurus RB Salzburg, Matthias Jaissle, yang kini mengendalikan Al-Ahli di Arab Saudi, turut mencuri perhatian memandangkan kelab itu sebelum ini sebahagian besarnya dimiliki PIF.

Newcastle rayu Howe pertimbang semula

Difahamkan Howe memaklumkan hasratnya meninggalkan Newcastle kira-kira dua minggu lalu.

Pada mulanya, pihak kelab memintanya mempertimbangkan semula keputusan itu sebelum bersetuju beliau kekal sehingga pengganti dikenal pasti.

Dasar perpindahan pemain Newcastle pada musim panas ini mendapat perhatian meluas.

BBC Sport pada April melaporkan Newcastle perlu menjual seorang pemain utama bagi mematuhi peraturan kewangan.

Ketika beberapa pemain utama meninggalkan kelab, Newcastle pula membawa masuk bakat muda yang belum terbukti, termasuk pemain sayap Bazoumana Traore dan penyerang Aladji Bamba.