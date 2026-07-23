Tekanan yang dirasakan semasa Izairida Shakira berdiri di depan gawang dan berdepan dengan pemain Kemboja yang bakal mengambil tendangan penalti bak perasaan yang tidak pernah dirasainya sebelum ini.

Singapura sedang mendahului Kemboja 4-3 menerusi tendangan penalti selepas jaringan terikat seri dalam tempoh biasa di Stadium Kuala Lumpur pada 22 Julai.

Dalam perlawanan untuk menentukan tempat ketiga dan keempat di Piala Persekutuan Bola Sepak Asean (AFF) Wanita itu, pertaruhannya bagi Singapura lebih besar daripada pingat gangsa.

Singapura sedang bersaing untuk mendapat tempat ketiga dan melayakkan diri ke Kejohanan Wanita Asean 2027.

“Terdapat banyak tekanan tetapi sebaik sahaja saya berada di garisan dan menunggu pemain lawan mengambil sepakan penalti, saya hanya percaya kepada diri sendiri dan yakin dengan naluri saya, dan naluri itu melayakkan kami ke kejohanan (seterusnya),” kata Izairida, bercakap kepada akbar The Straits Times.

Tambahnya: “Terdapat banyak emosi dalam diri saya - perasaan gembira, lega dan segalanya. Sebaik sahaja saya menyelamatkan sepakan itu dan mengetahui kami layak, kami semua amat gembira.”

Kejayaan Izairida, 19 tahun, menyelamatkan tendangan Sovanmony Heng itu memberikan Singapura kelebihan yang tidak dapat digugat dan menjamin Singapura menang, sekali gus mara ke kejohanan yang didamba itu.

Ia juga adalah tendangan kedua yang diselamatkan dalam tempoh tendangan penalti tersebut, selepas beliau menyelamatkan percubaab Kemboja yang ketiga.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Menurut Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong sewaktu ditanya Berita Harian (BH) di sidang media pada 22 Julai, interaksi dalam talian yang tidak wajar benar berlaku. Beliau juga melihat jika ada jalan bagi Dr Faishal untuk terus berkhidmat sebagai pemegang jawatan politik, meskipun setelah segala yang telah berlaku. Namun, PM Wong berpendapat berbuat demikian hanya akan menyebabkan lebih banyak kerosakan dan kemudaratan kepada Singapura pada akhirnya.

PM: Faishal akur tindakan melampaui batas

Jul 22, 2026 | 9:18 PM
Shanmugam, Faishal Ibrahim, aduan awam

Shanmugam: E-mel aduan kepada PM Wong jadikan kes Faishal ‘separuh awam’

Jul 22, 2026 | 4:28 PM
Simposium Bahasa Ibunda (MTLS) 2026 akan diadakan di Singapore Expo Dewan 2B pada 1 Ogos.

Dapatkan idea, panduan dorong anak guna bahasa Melayu di Simposium Bahasa Ibunda

Jul 23, 2026 | 5:30 AM
Khirmern Mohamad, boling padang para, Sukan Komanwel Glasgow 2026, terpilih

Hilang kaki, atlet boling padang ingin bukti keupayaan di Sukan Komanwel

Jul 23, 2026 | 5:30 AM
Pempengaruh dan usahawan terkenal Malaysia, Khairul Aming, meminta penjelasan sebuah syarikat telekomunikasi selepas data mengenai bil telefon peribadinya didedahkan kepada umum oleh seorang pengguna media sosial.

Menteri M’sia arah dakwaan kebocoran data Khairul Aming disiasat

Jul 21, 2026 | 5:57 PM
hospital sultanah aminah

Hospital Sultanah Aminah terima peruntukan lebih RM60j

Jul 21, 2026 | 1:57 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, telah meletakkan jawatan daripada semua jawatan politik berikutan satu ‘kesilapan pertimbangan’ dalam mengendalikan interaksinya dengan seorang wanita. Gambar diambil sewaktu sesi sidang Parlimen beberapa bulan lalu.

Faishal letak jawatan, akur silap interaksi dalam talian dengan wanita

Jul 20, 2026 | 1:37 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, telah meletak jawatan sebagai seorang menteri dan Anggota Parlimen (AP). Perletakan jawatan Dr Faishal, yang juga AP GRC Marine Parade-Braddell Heights disebabkan “alasan peribadi”, menurut kenyataan Pejabat Perdana Menteri (PMO) pada 20 Julai.

Faishal letak jawatan, Zaqy ambil alih sebagai Pemangku Menteri

Jul 20, 2026 | 12:45 PM
Foto fail merakam mantan Amir Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, bersama isterinya, Sheikha Mozah binti Nasser, dengan replika trofi Piala Dunia Fifa selepas Qatar diumumkan sebagai tuan rumah Piala Dunia Fifa 2022 di Zurich, Switzerland, pada 2 Disember 2010.

Mantan Amir Qatar: Kapten pasukan bola sepak sebelum terajui negara

Jul 20, 2026 | 5:30 AM
JOHOR BAHRU, 11 Julai -- Timbalan Perdana Menteri merangkap Presiden Barisan Nasional, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi (tengah) mengangkat tangan bersama calon yang juga penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Machap, Datuk Onn Hafiz Ghazi (tiga, kanan), selepas sidang media keputusan tidak rasmi Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor ke-16 di Bangunan Perhubungan UMNO Negeri Johor hari ini. Turut hadir Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr Asyraf Wajdi Dusuki (tiga, kiri).

Gelombang biru kembali landa Johor, BN sapu 48 daripada 56 kerusi DUN

Jul 11, 2026 | 10:35 PM

Melebihi pencapaian peribadi, kemenangan itu juga menandakan satu kebangkitan bagi Singapura, yang menduduki tangga ke-151 di ranking dunia dan tewas 0-5 kepada lawan yang sama dalam satu perlawanan persahabatan di Bandung, Indonesia. Kemboja berada di tangga ke-113 di ranking dunia.

Namun pada 22 Julai, pasukan negara memulakan perlawanan dengan Kemboja langkah kanan, apabila Danelle Tan menjaringkan gol pada minit ke-24. Kelebihan itu namun dihapuskan pada minit ke-74

Singapura berjaya menjaringkan gol pada minit ke-24. Pemain pertahanan tengah, Umairah Hamdan, menghantar bola panjang yang dikawal dengan baik oleh Danelle Tan sebelum beliau menyempurnakan jaringan.

Kemboja kemudian menyamakan kedudukan menerusi sepakan penalti oleh Vipha Soeurn pada minit ke-74, memaksa perlawanan ditentukan menerusi sepakan penalti.

Sarah Zu’risqha, 19 tahun, yang menjaringkan sepakan kelima untuk meletakkan Singapura di hadapan semasa tendangan penalti erkata rakan sepasukannya banyak membantu beliau kekal tenang pada tempoh yang amat memberi tekanan itu.

“Terdapat banyak pasang surut semasa kejohanan ini, jadi apabila kami melangkah ke perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat, saya dapat melihat bahawa kami semua amat mahukan tempat kelayakan terakhir itu,” kata Sarah.

Menurutnya, bagi kejohanan seterusnya, perkara paling penting ialah sentiasa meningkatkan persefahaman dan ikatan sebagai satu pasukan.

Ketua jurulatih, Mihoko Ishida, memuji para pemainnya atas ketabahan dan kerja keras mereka dalam bertahan, memandangkan mereka sebelum ini melepaskan tiga daripada lima gol kepada Kemboja menerusi sepakan bola mati semasa perlawanan persahabatan.

“Ia adalah satu perlawanan yang sukar. Namun, para pemain bekerja keras,” kata Ishida. “Sebelum perlawanan, kami berkongsi tugas yang sepatutnya dilakukan dalam pertahanan dan serangan, dan para pemain juga tidak berputus asa sehingga membawa kepada keputusan ini.”

Pasukan bola sepak negara memulakan pertandingan dan kempen kelayakan ini dengan keputusan seri 1-1 semasa menentang Laos dan menyusuli itu, kemenangan 3-1 ke atas Malaysia – kemenangan pertama ke atas pasukan dari negara jiran terdekat dalam tujuh pertemuan – sebelum tewas 0-2 kepada Indonesia di peringkat separuh akhir.

Dalam final pada 22 Julai, Indonesia mempertahankan gelaran mereka dengan kemenangan 5-0 ke atas Laos.

Ishida berkata beliau akan menyusun strategi pasukan selepas mengkaji semula kempen mereka sebagai persiapan bagi Kejohanan Wanita Asean. Beliau menambah bahawa para pemain kini mempunyai keyakinan tinggi dan ia merupakan satu permulaan yang baru.

Bagi Izairida, pasukannya masih mempunyai banyak tugas yang perlu dilakukan selepas mencapai matlamat kelayakan mereka.

“Kami perlu memastikan jumlah kecederaan rendah dan tenaga kami bertahan sepanjang perlawanan, tetapi selain itu, saya amat gembira kerana kami melepasi garisan kelayakan dengan pasukan dan kakitangan ini,” tambah beliau.

Laporan berkaitan
Piala AFF: Singa wanita jinakkan M’sia 3-1, mara ke separuh akhir  Jul 17, 2026 | 12:59 PM
Danelle Tan lanjut tempoh bersama Tokyo Verdy BelezaJul 17, 2026 | 5:04 PM
Piala Wanita AFF 2026: S’pura sasar mara ke final  Jul 8, 2026 | 8:20 PM
bola sepakbola sepak wanita