JDT raih Piala Malaysia keempat berturut-turut
Tewaskan 2-0 Kuching City yang diketuai jurulatih dari S’pura, Aidil Sharin
May 24, 2026 | 1:11 PM
Johor Darul Ta’zim (JDT) meraikan kemenangan selepas menewaskan Kuching City 2-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil untuk menjuarai Piala Malaysia pada 23 Mei. - Foto TANGKAP LAYAR FACEBOOK JOHOR SOUTHERN TIGERS
KUALA LUMPUR: Johor Darul Ta’zim (JDT) memenangi gelaran Piala Malaysia kali keempat berturut-turut selepas menewaskan Kuching City, yang diketuai jurulatih Singapura, Aidil Sharin, 2-0 dalam perlawanan akhir di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 23 Mei.
Pasukan Kuching City berjaya bertahan hingga minit ke-81, sebelum pemain sayap JDT yang berasal dari Brazil, Marcos Guilherme, meletakkan pasukannya di hadapan.
