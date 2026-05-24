KUALA LUMPUR: Johor Darul Ta’zim (JDT) memenangi gelaran Piala Malaysia kali keempat berturut-turut selepas menewaskan Kuching City, yang diketuai jurulatih Singapura, Aidil Sharin, 2-0 dalam perlawanan akhir di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 23 Mei.

Pasukan Kuching City berjaya bertahan hingga minit ke-81, sebelum pemain sayap JDT yang berasal dari Brazil, Marcos Guilherme, meletakkan pasukannya di hadapan.

