Jurulatih S’pura Aidil Sharin bawa Kuching City ke final Piala Malaysia
Turut bantu kelab ke ACL2 buat kali pertama
May 23, 2026 | 2:06 PM
Jurulatih Kuching City dari Singapura, Aidil Sharin, berdepan dengan gergasi Malaysia, Johor Darul Takzim, dalam final Piala Malaysia pada 23 Mei. - Foto FACEBOOK KUCHING CITY FC
Lapan tahun selepas meninggalkan Singapura untuk melatih di luar negara, Aidil Sharin terus mengukuhkan pengalamannya dengan pelbagai pencapaian.
Pada 23 Mei, warga Singapura itu akan memimpin Kuching City menentang Johor Darul Ta’zim (JDT) dalam final Piala Malaysia pertama pasukan Sarawak itu, selepas turut membantu mereka layak ke pertandingan benua buat kali pertama.
