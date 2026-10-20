Walaupun tiada siapa yang meragui bahawa tugas menggantikan Oliver Glasner sebagai pengurus Crystal Palace merupakan cabaran yang sukar, kedudukan Pierre Sage kini dipantau dengan teliti.

Keputusan buruk yang berterusan, termasuk kekalahan besar 5-0 kepada Brighton pada 18 Oktober lalu, menjadikan minggu ini detik penting dalam menentukan masa depan Sage bersama kelab itu.

Sage hanya mencatat dua kemenangan dalam tujuh perlawanan pertamanya sebagai pengurus dalam Liga Perdana England (EPL), manakala 17 gol yang diraih pasukannya merupakan jumlah tertinggi dalam liga setakat ini.

Namun, terdapat pihak dalam kalangan pengurusan Crystal Palace di Selhurst Park yang bersimpati dengan Sage kerana menyedari bahawa beliau mewarisi keadaan yang sukar.

Masalah kecederaan telah menjejas pasukan, manakala ketiadaan pemain tengah Jean-Philippe Mateta dan pemain sayap Ismaïla Sarr akibat gabungan isu kecergasan dan peribadi, yang berkaitan hasrat kedua-dua pemain untuk meninggalkan kelab, turut menjejas permulaan era kepimpinannya.

Pemilik bersama merangkap pengerusi kelab, Steve Parish, bukanlah individu yang bertindak mengikut gerak hati. Beliau menahan diri daripada mengambil tindakan ketika Glasner secara terbuka mengkritik lembaga pengarah kelab kerana “mengabaikan” pasukan susulan keputusan menjual pemain pertahanan Marc Guéhi kepada Manchester City pada Januari.

Glasner menamatkan kontraknya dan menambah kejuaraan Liga Persidangan Eropah kepada Piala FA yang dimenangi pada musim sebelumnya.

Namun, Sage masih belum terlepas daripada tekanan. Dengan perlawanan penting Palace menentang Beşiktaş dan Newcastle bakal berlangsung, keputusan buruk yang berterusan akan memaksa Parish membuat pilihan yang sukar.

Sesetengah pihak yang rapat dengan Palace percaya bahawa kedudukan Sage sudah pun terancam dan tempoh singkatnya bersama kelab itu akan berakhir sebaik sahaja pengganti yang sesuai dikenal pasti.

Bagaimanapun, selepas gagal melantik calon pilihan utama mereka, Andoni Iraola, susulan pemergian Glasner, Palace amat menyedari betapa sukarnya mencari pengurus baharu yang sesuai dalam pasaran ketika ini.

Apa yang pasti, pengurus berusia 47 tahun itu sedang berjuang untuk mengekalkan jawatannya.

Sage mungkin menyalahkan rombakan skuad yang sebelum ini membawa Palace meraih trofi utama pertama mereka sebagai punca permulaan yang sukar di selatan London. Palace memenangi Piala FA pada 2025 sebelum menjulang trofi Liga Persidangan Europa pada musim lalu.

Eberechi Eze, Michael Olise, Maxence Lacroix, Daniel Muñoz dan Guéhi semuanya telah meninggalkan Selhurst Park sejak musim panas 2024.

Pemergian pengarah sukan yang amat berpengaruh, Dougie Freedman, pada 2025 juga amat dirasai.

Selain Sage, kedudukan pengganti Freedman, Matt Hobbs, turut menjadi perhatian.

Namun, meraih 17 gol dalam tujuh perlawanan EPL menunjukkan bahawa masalah pertahanan itu, sekurang-kurangnya sebahagiannya, berpunca daripada keputusan Sage sendiri.

Identiti permainan Palace sejak kebelakangan ini berteraskan kemantapan pertahanan. Pengurus terdahulu, Glasner dan Roy Hodgson, membentuk pasukan yang tersusun dengan pertahanan yang kukuh sebagai asas kepada permainan menyerang mereka.

Memenangi hampir 2.5 gol setiap perlawanan setakat ini jauh menyimpang daripada pendekatan yang menjadi asas kepada kejayaan pasukan sejak kebelakangan ini. Keadaan tersebut telah menimbulkan kebimbangan besar dalam kalangan pihak atasan kelab.

Palace kini berada pada landasan untuk memenangi 92 gol sepanjang musim ini. Tiada kelab yang meraih lebih banyak gol sejak Sheffield United melepaskan 104 gol sebelum menamatkan saingan di kedudukan tercorot pada 2024.

Kekurangan pemain yang sesuai turut menyumbang kepada kelemahan pertahanan tersebut. Kehilangan pemain pertahanan Guéhi, Lacroix dan Muñoz dalam tempoh enam bulan merupakan kehilangan besar buat pasukan.

Daripada tiga pemain pertahanan tengah yang diturunkan dalam kekalahan 5-0 kepada Brighton pada 18 Oktober lalu, Jaydee Canvot baru berusia 20 tahun, manakala Honest Ahanor baru berusia 18 tahun.

Walau bagaimanapun, terdapat pandangan yang jelas dalam kelab bahawa sistem dan pendekatan Sage merupakan antara faktor utama yang menyumbang kepada masalah pertahanan mereka.

Sebahagian penyokong berpendapat bahawa usaha kelab mendapatkan pemain pertahanan baharu pada musim panas lalu tidak membantu memperbaiki keadaan.

Pemain-pemain pertahanan Takehiro Tomiyasu, Ben Chilwell dan Oscar Mingueza menyertai kelab melalui perpindahan percuma, manakala pemain-pemain pertahanan Axel Disasi dan Honest Ahanor pula menyertai pasukan secara pinjaman.

Sebagai faktor yang meringankan keadaan, difahamkan bahawa Palace menghadapi kesukaran besar untuk mematuhi peraturan kewangan UEFA, membataskan pergerakan mereka dalam pasaran perpindahan pemain.

Usaha untuk mematuhi garis panduan UEFA merupakan antara sebab kelab menjual Muñoz kepada Nottingham Forest dengan nilai £22 juta ($37.5 juta).

Namun, masalah kewangan tersebut tidak mengurangkan tahap keparahan keadaan yang dihadapi Sage.

Dengan perlawanan di tempat lawan menentang Beşiktaş dalam Liga Europa dan perlawanan EPL menentang Newcastle di laman sendiri bakal berlangsung, Sage berpeluang mengubah tanggapan terhadap pasukannya.

Dua keputusan positif akan memberikan harapan kepadanya untuk meneruskan peningkatan prestasi yang lebih berterusan.