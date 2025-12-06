SPH Logo mobile
Sukan
S’pura tewas 1-3 kepada Timor-Leste di perlawanan pembukaan Sukan SEA

Dec 6, 2025 | 10:19 PM
Singa Muda tewas 1-3 kepada Timor-Leste dalam perlawanan pembukaan Sukan SEA 2025 di Stadium Rajamangala, Bangkok, walaupun mendahului pada minit ke-11 melalui jaringan Amir Syafiz. Timor-Leste bangkit dengan tiga gol sebelum separuh masa pertama tamat, termasuk gol ketiga hasil sentuhan penyerang Olagar Xavier (jersi putih). Kekalahan itu meletakkan Singapura di tangga ketiga tanpa sebarang mata, sekali gus menuntut kemenangan besar ke atas tuan rumah Thailand pada 11 Disember bagi mengekalkan peluang layak ke peringkat separuh akhir.

Kekalahan itu meletakkan Singapura di tangga ketiga tanpa sebarang mata, sekali gus menuntut kemenangan besar ke atas tuan rumah Thailand pada 11 Disember bagi mengekalkan peluang layak ke peringkat separuh akhir.

