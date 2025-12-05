SPH Logo mobile
Sukan
Singa Muda fokus di padang latihan jelang lawan Timor Leste

Dec 5, 2025 | 8:37 PM
bola sepak, Sukan SEA,
Pasukan bawah 22 tahun negara mengadakan latihan di Kelab Bola Sepak Romsai, Thailand, pada 5 Disember menjelang perlawanan pembukaan Sukan SEA 2025 pada 6 Disember di Stadium Rajamangala. - Foto BH oleh SHAFIQ APANDI

Tekad, fokus dan kesungguhan jelas terukir di wajah setiap pemain skuad bola sepak bawah 22 tahun negara, sedang mereka membuat persiapan menghadapi Timor Leste dalam perlawanan sulung di Sukan SEA pada 6 Disember di Stadium Rajamangala, Bangkok.

Sesi latihan tersebut diadakan pada 5 Disember di Kelab Bola Sepak Romsai di Bangkok.

Dengan Thailand turut menghuni Kumpulan A, anak didik Firdaus Kassim tidak mampu tercicir mata apabila membuka kempen Sukan SEA, lebih-lebih lagi selepas kemenangan besar 6-1 pasukan tuan rumah ke atas Timor Leste pada 3 Disember.

Meskipun Timor Leste tewas dalam perlawanan pembukaannya itu, Firdaus telah mengingatkan anak didiknya supaya tidak meremehkan kemampuan pasukan lawan, yang menurutnya telah menunjukkan permainan yang baik semasa menentang Thailand terutama dalam aksi separuh masa pertama.

Kemenangan dalam perlawanan pembukaan ini penting bagi menyuntik momentum positif menjelang pertembungan ‘hidup mati’ menentang Thailand pada 11 Disember nanti.

Hanya juara kumpulan berpeluang mara ke separuh akhir, manakala hanya sebuah pasukan terbaik di tangga kedua dalam kalangan tiga kumpulan akan turut serta.

Perlawanan menentang Timor Leste djadual bermula pada 8 malam waktu Singapura dan akan disiarkan langsung di saluran meWATCH.

