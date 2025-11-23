SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|
Sukan
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Premium

Srikandi dayung siap tebus isu kerakyatan

Atlet bot naga pernah hampa tidak dapat wakili S’pura pada Sukan SEA, Sukan Asia 2023 kerana permohonan warganegara belum lulus
Sukan SEApertandingan bot naga
Nov 23, 2025 | 5:30 AM
Atlet bot naga negara, Sumeya Ahbabovic Shuen Yuen, ingin melenyapkan kekecewaannya gagal bertanding di Sukan SEA 2023 dengan memberikan yang terbaik bagi Sukan SEA 2025.
Atlet bot naga negara, Sumeya Ahbabovic Shuen Yuen, ingin melenyapkan kekecewaannya gagal bertanding di Sukan SEA 2023 dengan memberikan yang terbaik bagi Sukan SEA 2025. - Foto BM oleh KHALID BABA

(Standfirst) Pasukan bot naga wanita Singapura akan bertanding di Sukan SEA 2025, Thailand di dalam acara 200 dan 500 meter. Namun, penglibatan mereka tidak akan disertai pasukan lelaki yang tidak memenuhi kriteria kelayakan yang ditentukan oleh Majlis Olimpik Kebangsaan Singapura (SNOC). Berita Minggu (BM) menemu bual tiga atlet dan jurulatih pasukan wanita untuk menyelongkar perjalanan atlet ini dalam misi mengharumkan nama negara.

Bagi setengah atlet, mereka seringkali menghabiskan beberapa bulan sebelum temasya sukan besar untuk mempersiapkan fizikal dan mental.

Laporan berkaitan
Juara dunia silat terlepas peluang beraksi selepas kategori tidak ditandingNov 18, 2025 | 4:11 PM
14 pesilat S’pura bakal beraksi di Sukan SEA 2025Nov 18, 2025 | 4:40 PM
130 atlet pelajar bakal beraksi di Temasya Sukan Sekolah Asean 2025Nov 14, 2025 | 5:20 PM
Membesar dalam keluarga tunggang kuda, atlet pikul harapan S’pura Nov 16, 2025 | 5:30 AM
Sukan SEApertandingan bot naga
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg