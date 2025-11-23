(Standfirst) Pasukan bot naga wanita Singapura akan bertanding di Sukan SEA 2025, Thailand di dalam acara 200 dan 500 meter. Namun, penglibatan mereka tidak akan disertai pasukan lelaki yang tidak memenuhi kriteria kelayakan yang ditentukan oleh Majlis Olimpik Kebangsaan Singapura (SNOC). Berita Minggu (BM) menemu bual tiga atlet dan jurulatih pasukan wanita untuk menyelongkar perjalanan atlet ini dalam misi mengharumkan nama negara.