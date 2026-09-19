Sukan Asia Aichi-Nagoya 2026 akhirnya bermula pada 19 September, dengan tumpuan kini beralih kepada lebih 11,000 atlet dari seluruh Asia yang akan bersaing untuk merebut hanya 1,407 pingat.

Bagi Singapura, temasya yang berlangsung sehingga 4 Oktober itu menimbulkan satu persoalan menarik – bukan sahaja tentang jumlah pingat yang mampu dibawa pulang oleh negara, malah siapa yang akan muncul sebagai harapan penting bagi tahun-tahun mendatang.

Kontinjen Singapura yang terdiri daripada 304 atlet dan akan bertanding dalam 27 jenis sukan, menampilkan gabungan pengalaman serta tenaga generasi muda.

Hampir dua pertiga daripada atlet tersebut akan membuat penampilan sulung di Sukan Asia, menjadikan Aichi-Nagoya satu platform penting bagi generasi seterusnya untuk menguji kemampuan mereka menentang atlet-atlet terbaik di benua Asia.

Juara bertahan 200 meter Shanti Pereira dan pelayar Ryan Lo, yang masing-masing memenangi emas dalam acara mereka di Hangzhou 2023, kembali untuk mempertahankan gelaran.

Pemain badminton Loh Kean Yew, gimnas, pendayung dan atlet daripada pelbagai sukan lain pula hadir dengan pengalaman kejohanan dunia, Olimpik atau Sukan Asia masing-masing.

Namun, wajah Team Singapore kali ini tidak hanya ditentukan oleh nama-nama lama.

Daripada atlet karate Marissa Hafezan yang sedang meningkat naik, kepada pemain golf Shannon Tan, beberapa atlet muda yang baru pertama kali merasai pentas kontinental, Aichi-Nagoya menawarkan peluang kepada kumpulan atlet yang berbeza meninggalkan kesan mereka sendiri.

Begitu juga pasukan sepak takraw Singapura yang hadir dengan azam untuk bangkit daripada kekecewaan lama.

Di Hangzhou tiga tahun lalu, Singapura membawa pulang tiga emas, enam perak dan tujuh gangsa daripada kontinjen 427 atlet.

Kali ini, jumlah atlet lebih kecil, tetapi komposisinya berbeza – dengan hampir dua pertiga membuat penampilan pertama di Sukan Asia.

Sukan Asia merupakan peluang untuk berdepan atlet yang mungkin belum pernah mereka temui, memahami tahap sebenar mereka di peringkat Asia dan mengumpul pengalaman untuk perkembangan mereka.

Bagi atlet berpengalaman pula, cabarannya berbeza.

Pereira, Lo dan beberapa nama lain bukan lagi turut serta sekadar untuk mendapatkan pengalaman.

Mereka datang dengan reputasi yang perlu dipertahankan.

Antaranya adalah Pereira, yang kembali ke pentas yang menyaksikan beliau mencipta sejarah tiga tahun lalu apabila menjadi warga Singapura pertama memenangi emas 100m dan 200m di Sukan Asia yang sama.

Kali ini, beliau perlu berdepan tekanan yang berbeza – bukan sebagai atlet yang cuba membuktikan dirinya buat kali pertama, tetapi sebagai juara yang mahu mengulangi pencapaian tersebut.

Pada masa sama, ketiadaan satu lagi sukan yang pernah menjadi penyumbang pingat Singapura, silat, turut menjadi sebahagian daripada perbualan acara di Aichi-Nagoya itu.

Pencak silat tidak tersenarai dalam program Sukan Asia kali ini juga.