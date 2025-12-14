SPH Logo mobile
Sukan
Sukan SEA: Bekas pesilat negara raih gangsa acara wushu, warga S’pura pertama menang pingat tanding wanita

Dec 14, 2025 | 5:30 PM
Atlet wushu Singapura, Siti Khadijah Mohamad Shahrem.
Atlet wushu Singapura, Siti Khadijah Mohamad Shahrem. - Foto fail

Kurang setahun selepas beliau beralih daripada silat ke wushu, Siti Khadijah Mohamad Shahrem, telah mengukir sejarah dengan memenangi pingat pertama negara dalam acara sanda (tanding).

Malah, Khadijah juga menjadi atlet perempuan negara pertama menang dua pingat Sukan SEA dalam dua sukan berbeza.

Khadjiah tewas 0-2 kepada atlet Myanmar, Hnin, Nu Wah di separuh akhir pada 14 Disember, tetapi akan menggondol pingat gangsa secara automatik kerana tiada perlawanan penentuan bagi tempat ketiga.

Sebelum ini, Team Singapore belum pernah memenangi pingat dalam acara sanda wanita dalam sejarah sukan negara.

Pertandingan wushu dibahagikan kepada dua kategori - taolu - iaitu persembahan seni; dan sanda, iaitu acara tanding.

Sebelum ini, Khadijah pernah memenangi pingat gangsa dalam acara silat Kelas F di Sukan SEA 2022 di Hanoi, Vietnam.

Kali terakhir Singapura memenangi pingat dalam acara sanda ialah pada Sukan SEA 2015, apabila Ivan Lin meraih pingat gangsa dalam kategori 65 kilogram.

Pada Sukan SEA 2023 di Kemboja, pasukan wushu Singapura membawa pulang enam pingat - dua emas, tiga perak, dan satu gangsa.

