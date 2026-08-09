Bola sepak Singapura sedang menuju ke arah yang betul.

Itulah ungkapan yang saya berani nyatakan tanpa sebarang keraguan.

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