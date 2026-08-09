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Cahaya harapan buat bola sepak S’pura kembali bersinar
Pasukan kendalian Gavin Lee papar semangat juang, mempunyai identiti, hala tuju untuk terus berkembang
Untuk menyaksikan kelayakan Singapura ke Piala Asia 2027 secara langsung pada 18 November di Stadium Kai Tak, Hong Kong, merupakan antara detik yang tidak boleh dilupakan oleh penulis. Baginya, detik tersebut juga merupakan pembakar semangat bukan sahaja untuk pemain, malah seluruh penyokong bola sepak Singapura. - Foto FAS
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Aug 9, 2026 | 5:20 AM
Bola sepak Singapura sedang menuju ke arah yang betul.
Itulah ungkapan yang saya berani nyatakan tanpa sebarang keraguan.
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