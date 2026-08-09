Untuk menyaksikan kelayakan Singapura ke Piala Asia 2027 secara langsung pada 18 November di Stadium Kai Tak, Hong Kong, merupakan antara detik yang tidak boleh dilupakan oleh penulis. Baginya, detik tersebut juga merupakan pembakar semangat bukan sahaja untuk pemain, malah seluruh penyokong bola sepak Singapura. - Foto FAS