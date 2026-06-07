Tatkala saya dihampiri seorang rakan baru-baru ini yang bertanya sama ada beliau patut berhenti kerja demi tawaran lain yang menjanjikan gaji jauh lebih tinggi, saya mendapati diri ini sukar untuk memberikan jawapan.

Saya terhenti sejenak.

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