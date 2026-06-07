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Dilema kerjaya: Gaji atau ketenangan?
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Dilema kerjaya: Gaji atau ketenangan?
Perlu timbangkan jika berbaloi abai kesihatan mental
Dilema kerjaya: Gaji atau ketenangan?
Adakah peningkatan gaji berbaloi jika kita terpaksa mengorbankan kesihatan mental? - Grafik ST
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Jun 7, 2026 | 5:30 AM
Tatkala saya dihampiri seorang rakan baru-baru ini yang bertanya sama ada beliau patut berhenti kerja demi tawaran lain yang menjanjikan gaji jauh lebih tinggi, saya mendapati diri ini sukar untuk memberikan jawapan.
Saya terhenti sejenak.
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