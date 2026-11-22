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Haiwan liar di kota: Dilema antara keselamatan dengan kebajikan
Haiwan liar di kota: Dilema antara keselamatan dengan kebajikan
Buang sisa makanan dengan betul, elak beri makan bantu kurangkan konflik ruang dengan haiwan liar di estet perumahan
Foto ST
Nov 22, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Haiwan liar di kota: Dilema antara keselamatan dengan kebajikan
Sepanjang 2026, beberapa operasi mengawal populasi haiwan liar telah dijalankan di estet perumahan saya.
Burung gagak dan ayam antara haiwan yang menjadi sasaran operasi tersebut.
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