Hari Kemerdekaan Indonesia: Merai masyarakat madani berdaulat, adil dan makmur

Orang ramai membeli-belah barangan perhiasan berwarna merah putih di Jakarta menjelang sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Ogos. - Foto EPA

Orang ramai membeli-belah barangan perhiasan berwarna merah putih di Jakarta menjelang sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Ogos. - Foto EPA

Hari Kemerdekaan Indonesia: Merai masyarakat madani berdaulat, adil dan makmur

Hari Kemerdekaan Indonesia: Merai masyarakat madani berdaulat, adil dan makmur Perkembangan teknologi dan daya penghasilan itu penting seiring hubungan sosial manusia dan nilai budi pekerti

Hari Kemerdekaan menjadi hari keramat kepada setiap negara.

Ia menjadi hari yang menyemarakkan semangat patriotik, rasa kesyukuran akan kemerdekaan yang dicapai hasil pengorbanan dan perjuangan.

Republik Indonesia menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-81 tahun pada 17 Ogos 2026.

Sambutan 2026 bertema, ‘Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur’.

Cogan kata Hari Kemerdekaaan ini mengingatkan kita dengan seruan daripada pengasas republik ini.

Allahyarham Presiden Sukarno dikatakan pernah menyebut: “Berdaulat dan bebas dalam politik, berkeperibadian dalam kebudayaan dan berdikari dalam ekonomi.”

Berdaulat itu bukan sekadar laungan menjaga perlembagaan atau mempertahankan tanah air daripada ancaman luar.

Tokoh intelektual awam dan negarawan, Allahyarham Ahmad Syafii Maarif – atau lebih mesra disapa Buya Syafii – menegaskan peri pentingnya konsep “berdaulat penuh”.

Kemerdekaan bangsa tanpa kedaulatan hanyalah kemerdekaan palsu yang cuma dinikmati oleh mereka yang masih dibelenggu minda jajahan.

“Di luar tampaknya merdeka, tetapi jiwanya telah dicuci pihak asing agar perasan kemerdekaannya tumpul tak berdaya,” ujar beliau.

Gagasan mengangkat tema daulat, adil dan makmur adalah antara cita-cita yang dilafazkan oleh pengasas Indonesia.

Mantan Naib Presiden Indonesia, Allahyarham Mohammad Hatta, sendiri pernah menyebut bahawa negara merdeka Indonesia itu ditegakkan atas dasar berdaulat, adil dan makmur.

Bagi Allahyarham Hatta, negara yang adil itu wujud “apabila tiap-tiap orang merasai aman hidupnya; bebas daripada rasa takut dan kesengsaraan hidup; apabila tiap-tiap orang dapat merasai adanya keadilan sosial”.

Indonesia yang makmur pula diertikan apabila rakyatnya sendiri “merasai kemakmuran, dalam erti jasmani dan rohani… merasai hidup yang bercahaya, merasai hasil daripada pekerjaannya sendiri dan buah kekayaan alam tanah airnya”.

Kepimpinan negara dan rakyat sama-sama bertanggungjawab dalam memastikan pembangunan merata dan saksama, keperitan hidup mereka dikurangkan, kemudahan sosial seperti kesihatan dan pendidikan diberikan cukup dan terjamin, sedangkan makan pakai dan perumahan mereka tersedia dan bertambah mutunya.

Allahyarham Hatta mencitakan generasi kepimpinan yang “tidak peduli kepentingan peribadi, mereka berjiwa agung dan sepenuhnya adil.”

Ia harus ada pada pemimpin dan rakyat.

Beliau menegaskan: “Rakyat yang tak insaf akan kedaulatan dirinya, rakyat itu tidak akan sanggup berjuang dengan betul.”

Penyair dan pelakon terkenal, WS. Rendra, pernah mengungkap dengan nada agak serupa.

Baginya daulat raja tidak akan ada apa-apa makna kiranya daulat rakyat tidak bersamanya.

“Raja yang melecehkan daulat rakyat akhirnya juga melecehkan daulatnya sendiri. Sebab daulat rakyatlah yang mendukung daulat raja.”

Tambah beliau: “Tidak ada contohnya di dalam sejarah dunia bahwa pemerintahan totalitarian bisa memajukan bangsanya.”

Rendra, yang dalam sebuah ceramahnya kritis terhadap sejarah lampau Indonesia, mengingatkan apabila sang penguasa feudal menggadaikan kedaulatan negara kepada kompeni penjajah. Itulah yang harus dipelajari dan jangan sampai terulang lagi.

Namun, bangsa Indonesia juga ada pengalaman yang berpotensi dikembangkan.

“Kita sebenarnya sudah punya sarana budaya untuk menciptakan keadaan sosial dan politik yang terbuka, iaitu UUD’45 dan Pancasila.”

Masyarakat Madani Bernurani

Konsep masyarakat madani sudah lama dibentuk di Indonesia, dari awalnya oleh Allahyarham Nurcholish Madjid.

Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung kedaulatan hukum, menjamin kerukunan dan kesejahteraan, mengiktiraf kemajmukan, akur pemerataan dan pembahagian sumber, tanpa ada kelompok yang boleh memonopolinya.

Pastilah, masyarakat yang makmur itu terwujud kerana ia juga masyarakat yang adil. Tanpa keadilan, kemakmuran itu tidak membawa apa-apa makna, malahan akan merosakkan pada jangka panjang.

Di sinilah dimensi pembangunan yang berperikemanusiaan diperlukan. Allahyarham Nurcholish menegaskan:

“Kemakmuran mutlak tidak boleh kehilangan segi-segi kemanusiaan, merupakan gejala terpenting yang sedang berkembang pada abad ini.

“Kemanusiaan tidak hanya berkepentingan pada pengembangan-pengembangan kekuatan produktif dan teknologi, tetapi juga pada makna hubungan-hubungan sosial manusia dan budi pekerti.”

Ini semua dapat dipertahankan sekiranya akal sihat dan hati nurani, wujud dan utuh. Itulah nurani yang berani menolak segala bentuk yang merosakkan bangsa dan negara.

Allahyarham Buya Syafii menyebut pentingnya kedua-dua unsur ini.

Bagi beliau, “kemenangan hati nurani dan akal sihat dapat melumpuhkan budaya serakah yang masih belum menghilang daripada tubuh bangsa ini”.

Lantas institusi pendidikan harus mengambil peranan ini untuk mencergaskan dan mencerdaskan masyarakat Indonesia.

Dengan hati nurani yang dipupuk dan dibangunkan, manusia atau warga akan terpanggil untuk berempati kepada penderitaan golongan terpinggir dan dilupakan.

Dengan nurani juga terbit keinsafan dan kebertanggungjawaban, khasnya dalam kalangan cerdik pandai dalam masyarakat.

Mereka mesti awas, di saat ada yang membangunkan, ada juga yang meruntuhkan. Jangan sampai, tegas beliau, masyarakat itu “kehilangan kepekaan nurani untuk mencari penyelesaian”.

Keadilan dalam Cakerawala Bangsa

Keadilan sering menjadi nilai yang dipertegas dan diutamakan dalam banyak budaya di Nusantara.

Dalam ungkapan Melayu, ada disebut, “raja adil raja disembah, raja zalim, raja disanggah.”

Sifat adil sering dipertanggungjawabkan kepada diri pemimpin, sehingga ungkapan Melayu Riau menyeru begini:

“Adil menjadi hakim

Bijak dalam bertindak

Cermat dalam melihat

Teliti dalam berjanji

Amanah dalam bersumpah

Tahu membela segala rakyatnya

Tahu menjaga kampung halamannya.”

“Benar menyukat adil menimbang

Pantang memilih membezakan orang

Angguknya sama muka belakang

Tegaknya kukuh tahan digoyang”

“Pada yang adil ia berdiri

Pada yang benar ia berhenti

Pada yang hak ia mengabdi

Pada yang patut ia memuji

Pada yang lurus ia mengaji

Pada yang sesuai ia mencari.”

Dalam Tambo Minang, ada disebut ciri-ciri penguasa yang harus memegang adat, bijaksana, berprinsip teguh, gagah berani, dan pasti adil.

Walaupun perkataan “adil” tidak disebut, tetapi tatkala ia menolak segala yang zalim, jelas ia menganjurkan hal yang adil. Begini disebutnya:

“Jauhkanlah semua pekerjaan atau perbuatan yang menganiaya orang.

“Berbuatlah amal dan rasa sayang kepada semua pimpinan dan semua fakir miskin, juga semua pedagang dan anak yatim, semua orang-orang kaya, semua menteri, semua hulubalang.

“Inilah yang dapat dijadikan pegangan bila seseorang ditugaskan menjadi raja. Adapun yang dapat menghancurkan suatu kerajaan, iaitu pertama kezaliman dan kedua penganiayaan terhadap manusia.”

Wajarlah apabila disebut juga: “Tuah negeri adil berdiri, Tuah bangsa adil merata.” Dengan keadilan yang berimbang, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dapat terjamin.

Dalam masyarakat moden, menegakkan keadilan dan menjamin kemakmuran adalah menerusi penggubalan dasar yang tepat, pelaksanaan yang cekap, serta adanya kebebasan untuk menyuarakan segala yang tidak beres, salah urus dan pengabaian.

Soal keadilan wajar menjadi keutamaan, sehingga Allahyarham Nurcholish membuat kesimpulan dengan berkata:

“Penciptaan keadilan sosial menjadi lebih relevan untuk bangsa kita yang sedang bergerak menjadi negara industri.

“Berbeza dengan pola ekonomi agraris (pertanian) yang menyediakan ruang kemandirian kepada para petani, pengrajin (tukang kraf) dan pedagang kecil, pola ekonomi industri menyebabkan semakin ramai orang yang hidup daripada gaji atau upah, sehingga tergantung kepada majikan.

“Individualisasi akibat ekonomi industri harus diimbangi dengan tanggungjawab sosial yang lebih besar, khususnya untuk membantu kaum penganggur, orang sakit dan orang lanjut usia.”

Ekonomi Kerakyatan

Demi merealisasikan masyarakat madani yang berdiri dengan keadilan dan kemakmuran, mesti terwujud sistem ekonomi yang boleh mengarah kepada memperkasa dan kesejahteraan rakyat dalam bidang ekonomi, politik dan sosiobudaya.

Di Indonesia beberapa cerdik pandainya pernah mengusulkan bahawa pembangunan negara dan masyarakat mereka wajar dibingkai dalam pendekatan ekonomi rakyat.

Menurut Edi Sosono , ekonomi rakyat, antara lain, terangkum jaminan dan struktur yang membolehkan:

(a) pemerkasaan dalam kalangan rakyat sehingga menyumbang secara produktif dalam ekonomi;

(b) dengan meningkatnya penghasilan daya beli bertambah, dan pemerataan dapat berjalan seiring pertumbuhan ekonomi;

(c) kerana ada perlindungan dari eksploitasi dari kelompok yang berkepentingan;

(d) meningkat kemandirian ekonomi setempat tanpa tergantung dengan modal luar dan

(e) usaha untuk memperbaiki daripada ketempangan struktural yang telah menyebabkan jurang ekonomi membesar.

Dalam hal ini, mantan Presiden Indonesia yang keempat, Allahyarham Abdurrahman Wahid, pernah berkata:

“Orientasi pembangunan negara untuk kepentingan warga masyarakat/rakyat kebanyakan, harus lebih diutamakan, dan bukannya pengembangan sumber daya manusia yang tinggi mahupun penguasaan teknikal yang memadai bagi modenisasi.

“Dengan kata lain, bukan kemodenan yang lebih dikejar melainkan terpenuhinya rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat yang harus diutamakan.

“Kehidupan moden yang penuh kenikmatan bagi sekelompok orang bukanlah sesuatu yang dituju Islam, melainkan kesejahteraan bagi seluruh penduduk.

“Prinsip ini sangat menentukan bagi keberlangsungan hidup sebuah negara.”

Persoalan yang dihadapi oleh banyak negara bangsa, termasuk Indonesia adalah bagaimana menterjemah cita dan gagasan menjadi tindakan dan usaha membina, dilestari dan dibangun kembali dari masa ke masa.

Kepimpinan Indonesia, daripada para negarawan sampai ke ilmuwan telah banyak merungkai persoalan ini.

Wacana rekonstruktif dengan memakai lensa politik ekonomi wajar diteruskan dan diperdalami kerana tantangan pembangunan dan dunia sejagat semakin rumit dan sengit.

Semoga cita-cita pendiri negara-bangsa Indonesia terus menjadi cita sempurna untuk bergerak dan menyemarak keadilan dan kemakmuran, agar kedaulatan benar-benar berdiri bermakna.

Seperti lafaz puitis yang diseru Rendra:

“Kesedaran adalah matahari

Kesabaran adalah bumi

Keberanian menjadi cakerawala

Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata.”

Ke hadapan Indonesia bergerak maju dengan padu berdaulat, adil dan makmur. Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-81.