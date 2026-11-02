Kecerdasan buatan (AI) seperti ChatGPT mungkin menjadi tempat mudah untuk seseorang meluahkan perasaan.

Namun, kecenderungan ChatGPT untuk mengiakan atau terlalu mengikut pandangan pengguna boleh menimbulkan kebimbangan, terutama apabila seseorang itu mempunyai masalah kesihatan mental.