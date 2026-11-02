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Sekilas Berita
Pakar terapi bimbang trend, kesan luah masalah kepada AI
Pakar terapi bimbang trend, kesan luah masalah kepada AI
Bukan penyelesaian mutlak; ChatGPT terlalu mengiakan pengguna, tidak cabar pemikiran hingga rumitkan proses terapi kesihatan mental
Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Nov 2, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Pakar terapi bimbang trend, kesan luah masalah kepada AI
Kecerdasan buatan (AI) seperti ChatGPT mungkin menjadi tempat mudah untuk seseorang meluahkan perasaan.
Namun, kecenderungan ChatGPT untuk mengiakan atau terlalu mengikut pandangan pengguna boleh menimbulkan kebimbangan, terutama apabila seseorang itu mempunyai masalah kesihatan mental.
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