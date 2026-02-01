SPH Logo mobile
Bangunkan SCIS, lulusan yang berwibawa

Pandangan
Bangunkan SCIS, lulusan yang berwibawa

leader pageSCISagamawankolej islam
Feb 1, 2026 | 5:30 AM

Bangunkan SCIS, lulusan yang berwibawa

Lidah pengarang
Begitu menarik perhatian apabila diumumkan baru-baru ini nama-nama mereka yang dilantik sebagai anggota Lembaga Pengelola dan Jawatankuasa Pemandu Kolej Pengajian Islam Singapura (SCIS).

Anggota itu merangkumi pakar daripada pelbagai bidang yang antaranya termasuk golongan agamawan, ahli akademik berpengalaman dan ketua pertubuhan Melayu/Islam.

leader pageSCISagamawankolej islam
