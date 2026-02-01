Premium
Bangunkan SCIS, lulusan yang berwibawa

Lidah pengarang - Foto fail
Begitu menarik perhatian apabila diumumkan baru-baru ini nama-nama mereka yang dilantik sebagai anggota Lembaga Pengelola dan Jawatankuasa Pemandu Kolej Pengajian Islam Singapura (SCIS).
Anggota itu merangkumi pakar daripada pelbagai bidang yang antaranya termasuk golongan agamawan, ahli akademik berpengalaman dan ketua pertubuhan Melayu/Islam.
