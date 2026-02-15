SPH Logo mobile
Budaya muat naik ‘konten’ makanan di media sosial: Adakah ia ‘mengenyangkan’ jiwa?

Dalam keterujaan untuk hasilkan kandungan dan labelkan juadah sebagai “mesti try”, “boleh try” atau “tak perlu cuba”; adakah kita kehilangan nikmat menjamu selera yang lebih bermakna?
Feb 15, 2026 | 5:30 AM
NAZRI HADI SAPARIN
NAZRI HADI SAPARIN

Budaya merakam pengalaman menjamu selera menerusi video, foto dan ulasan di media sosial mungkin seronok tapi adakah ia menjejas pengalaman sebenar menjamu selera?
Budaya merakam pengalaman menjamu selera menerusi video, foto dan ulasan di media sosial mungkin seronok tapi adakah ia menjejas pengalaman sebenar menjamu selera? - Foto ISTOCK

Seorang teman baru-baru ini mengajak saya makan tengah hari.

Baru sahaja saya melabuhkan punggung di kerusi, beliau sudah berikan ‘amaran’.

