Budaya muat naik ‘konten’ makanan di media sosial: Adakah ia ‘mengenyangkan’ jiwa?
Dalam keterujaan untuk hasilkan kandungan dan labelkan juadah sebagai “mesti try”, “boleh try” atau “tak perlu cuba”; adakah kita kehilangan nikmat menjamu selera yang lebih bermakna?
Feb 15, 2026 | 5:30 AM
Budaya merakam pengalaman menjamu selera menerusi video, foto dan ulasan di media sosial mungkin seronok tapi adakah ia menjejas pengalaman sebenar menjamu selera? - Foto ISTOCK
Seorang teman baru-baru ini mengajak saya makan tengah hari.
Baru sahaja saya melabuhkan punggung di kerusi, beliau sudah berikan ‘amaran’.
