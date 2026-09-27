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Sekilas Berita
Erti sebalik senyuman ibu bapa semasa musim peperiksaan
Erti sebalik senyuman ibu bapa semasa musim peperiksaan
Tekanan wujud semasa musim peperiksaan. Tetapi siapa lebih tertekan, ibu bapa atau anak-anak?
Foto JANAAN AI
Sep 27, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Erti sebalik senyuman ibu bapa semasa musim peperiksaan
Setelah berbotol-botol vitamin dan pil penggalak minda ditelan, puluhan kilogram kertas latihan 10-year-series diteliti berkali-kali dan ribuan dolar dibelanjakan untuk tuisyen, golongan ibu bapa di Singapura kini memasuki fasa akhir tahun yang gemar dibenci – musim peperiksaan akhir tahun.
Murid darjah enam bakal menduduki Peperiksaan Tamat Sekolah Rendah (PSLE) minggu ini, diikuti peperiksaan akhir tahun bagi murid-murid lain.
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