Setelah berbotol-botol vitamin dan pil penggalak minda ditelan, puluhan kilogram kertas latihan 10-year-series diteliti berkali-kali dan ribuan dolar dibelanjakan untuk tuisyen, golongan ibu bapa di Singapura kini memasuki fasa akhir tahun yang gemar dibenci – musim peperiksaan akhir tahun.

Murid darjah enam bakal menduduki Peperiksaan Tamat Sekolah Rendah (PSLE) minggu ini, diikuti peperiksaan akhir tahun bagi murid-murid lain.

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