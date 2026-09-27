Setelah berbotol-botol vitamin dan pil penggalak minda ditelan, puluhan kilogram kertas latihan 10-year-series diteliti berkali-kali dan ribuan dolar dibelanjakan untuk tuisyen, golongan ibu bapa di Singapura kini memasuki fasa akhir tahun yang gemar dibenci – musim peperiksaan akhir tahun.