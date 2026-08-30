Melihat keadaan Singapura yang padat dengan bangunan dan manusia hari ini, ada yang mungkin tertanya: apa lagi yang boleh dibina di pulau ini?

Pemerintah kini melihat melangkaui tanah besar Singapura, ke pulau lebih kecil di sekelilingnya untuk meneroka idea pembangunan yang baru.

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