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Projek tambak perlu imbangi pelbagai kepentingan negara, libatkan rakyat
Ambil kira kesan terhadap alam sekitar serta suara rakyat dalam bentuk ruang untuk generasi akan datang
Singapura merancang menggabungkan beberapa pulau Selatan, termasuk Pulau Bukom, untuk membentuk pulau lebih besar demi menampung industri generasi baru, infrastruktur penjanaan kuasa serta keperluan pertahanan. - Foto ST
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Melihat keadaan Singapura yang padat dengan bangunan dan manusia hari ini, ada yang mungkin tertanya: apa lagi yang boleh dibina di pulau ini?
Pemerintah kini melihat melangkaui tanah besar Singapura, ke pulau lebih kecil di sekelilingnya untuk meneroka idea pembangunan yang baru.